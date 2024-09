FRANCO MUSA E' STATO ESAUTORATO DAI TAVOLI DECISIONALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI ORTONA

Era nell'aria ed ora sembra cosa reale che Franco Musa non avrà più voce in capitolo sui vari tavoli decisionali che porteranno avanti le scelte per le prossime elezioni comunali di Ortona .

Due ore fa avevo ipotizzato un epilogo di questo genere in quanto le forze del “ patto per ortona ” erano tutte critiche nei confronti del segretario del PD Franco Musa e la presa di posizione di dimissioni di mezzo direttivo del suo partito gli ha dato il colpo di grazia . Infatti da voci di corridoio e' trapelato che ormai non avrà più un ruolo attivo e sarà sostituito in tutti i tavoli dal segretario provinciale del suo partito Marongiu e probabilmente dal sindaco di Tollo Angelo Radica , in pratica si tratta di un vero e proprio commissariamento del circolo di Ortona.

Era chiaro che non c'era più nessuna affinità tra il Musa e le altre componenti del tavolo decisionale e l'epilogo non poteva essere che la sua estromissione dai tavoli e così e' stato . Sembra che nel direttivo provinciale del PD tenuto oggi la sua figura e' apparsa subito ingombrante e l'unica soluzione e' apparsa quella che poi hanno preso quasi all'unanimità ( esautorandolo ) peraltro senza arrivare ad una vera e propria votazione .

Ora credo che eliminando il segretario Musa da qualsiasi possibilità decisionale la corsa come candidato sindaco per le forze che si rifanno al “ patto per ortona ” sia spianata per Ilario Cocciola che già gode di un'ampia preferenza già manifestata e più volte reiterata .

Comunque a breve fornirò particolari più cogenti e inerenti a quanto effettivamente successo .

Fornirò ampia documentazione di quanto da oggi in poi succederà in campo politico con l'avvicinarsi della primavera prossima , questa accelerazione operata da questo campo di cx sx non farà che mettere fretta anche al campo rappresentato dal cx dx , e sicuramente in qualche maniera sarà utile nel caso anche in questo campo dovessero emergere appetiti di singoli che nulla hanno a che vedere con la realtà sul campo . Bisogna essere consapevoli che la leader ship non s'inventa ma e' frutto soprattutto riconoscendo le effettive forze in campo . Chi non vuole riconoscere le effettive potenzialità e' bene che si faccia prima un esame di coscienza e non segua l'ego personale ,della serie “ tutti sono utili ma nessuno e' indispensabile ”.

Amerigo Gizzi