MARETTA NEL PD ORTONESE - DIMISSIONI DI MASSA DAL DIRETTIVO CITTADINO IN DISSENSO COL SEGRETARIO FRANCO MUSA

Dimissioni in massa nel direttivo del PD di Ortona , si parla di circa il 50% dei componenti in dissenso al segretario Franco Musa.

Probabilmente , a quanto dato sapere , i contrasti all'interno del partito ed in particolare con la conduzione , non condivisa , del segretario Franco Musa hanno fatto detonare un malessere che covava da un po' di tempo e che in questa fase alquanto delicata , soprattutto in vista delle prossime elezioni cittadine , e' esplosa con le dimissioni . Parliamoci chiaro , la contesa su chi deve rappresentare la punta di diamante del cx sx alle prossime elezioni ha innescato una diatriba che e' sfociata in una presa di distanza plateale nei confronti del segretario che porta una linea che non trova consenso maggioritario in quest'area , anzi sembra proprio minoritaria vista la presa di posizione della metà del direttivo del maggior partito rappresentato da Musa .

Sembra che tutte le componenti dell'area del “ patto per Ortona ” ossia Azione , Sinistra, Verdi, Italia Viva , il Faro , Ortona Coraggiosa e metà del Pd abbiamo una visione completamente opposta nello scegliere il candidato Sindaco da quella che hanno il segretario del PD Franco Musa ed il PSI . A questo si aggiunge la gestione delle scorse elezioni regionali che ha profondamente diviso il PD che infatti ha dimezzato al 10% la sua forza.

Appena avrò ulteriori notizie non mancherò di comunicarle immediatamente .

Amerigo Gizzi