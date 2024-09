ORTONA- ELEZIONI AMINISTRATIVE VICINE E IL NOME DI ILARIO COCCIOLA NEL CENTRO SINISTRA SEMBRA NON AVERE RIVALI

La prossima primavera si avvicina e le candidature per primeggiare alle elezioni amministrative , seppur sottotraccia , sono in pieno fermento e svolgimento .

Ormai il centro sinistra si trova in una situazione tale che non può più procrastinare la scelta del suo candidato Sindaco visti già i passi ufficiali che ha fatto finora . In primis nei vari tavoli che ha tenuto e' stato escluso , come suo rappresentante , qualsiasi candidato che ha avuto ruolo nella ex amministrazione Castiglione giudicato assolutamente inadeguato e naufragato in malo modo già agli albori del suo secondo mandato .

Ormai il cammino del secondo mandato Castiglione e' storia e va solo ricordato che non e' mai decollato per diatribe insanabili che l'hanno colpito già dai primi mesi dall'insediamento . Non sto a elencare quelle vicissitudini di perenne conflitto giornaliero in quanto avranno amplissima eco durante la prossima campagna elettorale ma è fuor di dubbio che anche la candidatura di Cristiana Canosa che pur essendo stata proposta più volte dal PD in svariate occasioni anche come senatrice della Repubblica Italiana in elezioni passate e protagonista alle scorse elezioni Regionali come persona divisiva del PD che infatti si e' spaccato ed ha racimolato solo un misero 10% ad Ortona in quell'occasione non può essere riproposta nel tavolo di centro sinistra anche perchè personaggio di spicco della Giunta Castiglione . Insomma pur essendo una figura di rilievo di svariate competizioni elettorali e' difficile se non impossibile che la sua candidatura possa essere ancora avanzata come rappresentante di quest'area .

Le schermaglie attuali in seno al PD ortonese mi sembrano solo tentativi di sbarramento verso l'unica candidatura che , a mio parere , ha concrete possibilità di rappresentare al meglio il centro sinistra . A suffragio di quanto asserisco ricordo che nelle scorse amministrative il tavolo di cx sx si e' spaccato , si e' frantumato , perchè il vertice del PD che era lo stesso di quello attuale ha avversato Ilario Cocciola e i risultati sono stati catastrofici arrivando addirittura a non riuscire a presentare lo stemma, un risultato e uno smacco che rimarra' indelebile nella storia politica ortonese , il PD non credo che vorrà ripercorrere gli stessi errori madornali passati , l'esperienza e' maestra di vita .

Alla luce della ricostruzione dei fatti appena successi due anni fa ed allo stato delle cose attuali e' lecito pensare che l'unico candidato davvero possibile e competitivo di tutto il cx-sx sia Ilario Cocciola , la domanda che mi pongo però e': il PD di Ortona sotterrerà l'ascia di guerra nei confronti di questo personaggio ? La logica ci porta a pensare che così sarà ma…….., candidature improbabili se fatte non sarebbero altro che espedienti per fiaccare chi e' già sulla cresta dell'onda e non sarebbe altro che un film già visto e per giunta degli stessi registi .

E' fuor di dubbio che Cristiana Canosa ha ottime capacità amministrative e un seguito abbastanza cospicuo e ben difficilmente rinuncerà a presentarsi come candidata Sindaca ma senza avere sporsor ufficiali politici secondo il mio parere e quindi potrebbe ripercorrere la linea civica che del resto e' stata anche quella che ha tenuto alle scorse elezioni Regionali . Sarà così ? vedremo ma a rigor di logica ben difficilmente ci potrebbero essere soluzioni diverse ma bisogna sempre considerare che parliamo di politica e che in questo campo l'impossibile non esiste .

Nel campo del cx dx che aria tira ?

Sottotraccia gli abboccamenti tra le varie anime che rappresenteranno questo campo , cx dx , vanno avanti da tempo e nessuno mette in dubbio la loro coesione , parlo di FDI , di Lega , di FI e delle liste civiche già palesatesi da tempo . Naturalmente non ancora si entra nel vivo ma quello che trapela e' che dopo tanti anni torna prepotentemente lo slogan “ UNITI SI VINCE ” . C'è chi adombra una lotta strenua per la candidatura di vertice che potrebbe scombussolare i buoni propositi ma anche in questo caso credo che le esperienze passate non lasciano nessun dubbio che la quadra verrà trovata con buona pace dei detrattori .

AMERIGO GIZZI