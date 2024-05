UN INVITO AI CITTADINI A CANDIDARSI ALLE PROSSIME ELEZIONI COMUNALI MA SOLO PER IL GRANDE ONORE DI SERVIRE LA PROPRIA COMUNITA'

Credo che il Dio denaro sia una iattura in politica e non solo ma quello che m'interessa è il settore politico.

È di tutta evidenza che ormai siamo ai minimi termini in quanto ad affidabilità da parte degli amministratori della cosa pubblica prova ne e' che i cittadini si rifiutano di andare a votare , siamo all'incirca al 50% di chi si reca alle urne.

Qualcuno mi faceva notare che la distinzione tra i vari protagonisti politici sta solo nella quantità dell'approfittarsi , ossia “ c'è chi frega di più e chi meno ” ( io non lo penso ) . Certamente “ fare di tutta l'erba un fascio e' cosa sbagliata ” ma purtroppo e' questo lo stato d'animo di moltissimi elettori e bisogna fare di tutto per ristabilire fiducia verso chi Amministra .

Assistiamo a scontri epici politici secondo loro sempre per il bene dei Cittadini , che invece sono solo ed esclusivamente per interessi personali o comunque per una cerchia ristretta .

Prendiamo una cittadina di 25000 abitanti come potrebbe essere Ortona .

Il Sindaco prende circa 5000 euro e gli Assessori invece circa 1500 euro , gli alza mano invece una miseria ma in quanto a danni procurati possono essere enormi.

Se le cifre sono queste è chiaro che sono un ottimo stipendio per sbarcare il lunario e tanti vi aspirano .

Bisogna ridimensionare drasticamente questi lauti guadagni per cui si sacrificano gli interessi generali della comunità per favorire solo le "congreghe " e gli amici propri che portano voti così da mantenere quel potere .

Io credo invece che l'amministrazione della cosa pubblica debba tornare ad essere un privilegio ed un onore per chi vi si appresta e non un mezzo per guadagni economici di rilievo in nome dei quali si sacrificano gli interessi pubblici per favorire quelli di nicchia " pro domo sua ".

Naturalmente ci sono anche controindicazioni che potrebbero addurre taluni , soprattutto quelli che vogliono costruirsi un futuro senza cercarsi un lavoro vero ma i risvolti positivi credo che prevarrebbero ,

del resto anche quando si è ammalati si prendono medicine che possono avere anche effetti avversi ma evidentemente si prendono perché i benefici superano i lati eventualmente negativi.

Non voglio fare demagogia ma è sotto gli occhi di tutti che per essere eletti e mantenere il potere si ricorre a tutto l'armamentario a disposizione , vedi Puglia , Liguria ma è cosa ormai quasi generale , e i normali Cittadini reagiscono non andando al voto tanto e' tale lo scoramento da cui vengono presi .

Chiunque voglia rappresentare i Cittadini deve tornare ad esserne talmente fiero ed orgoglioso da non pensare che sia un affare economico che solo il “ vero lavoro ” può e deve dare .

Naturalmente il mio è un discorso generale ma il senso credo sia che il lavoro a cui un individuo deve aspirare non sia quello di fare l'Amministratore che deve essere solo un “ servizio di volontariato per la Comunità " che deve essere gratificato solo con piccole somme di denaro ma con grandi soddisfazioni morali .

Essere chiamati signor Sindaco e' una gratificazione “ inestimabile ” .

Amerigo Gizzi