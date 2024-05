Domenica 12 Maggio 2024 alle ore 18, presso Kairos delle Arti di Ortona in via F. C. Cespa, 21, ci sarà la presentazione del libro PESCARA 1566 di Andrea Verrocchio, un ragazzo pescarese di 16 anni appassionato di storia, studente al terzo anno del Liceo Classico D'Annunzio.

Nel 2019 esce la sua prima opera, la raccolta di poesie "I segreti delle parole", nel 2020 esce il suo primo romanzo storico "Le idi di Marzo" e ad Ottobre 2022 "Pescara 1566". Quest'ultimo narra dell'invasione turca alla costa adriatica e la storia di un'amicizia che verrà messa a dura prova dalla guerra e dai pregiudizi del tempo. È stato inoltre premiato in diversi concorsi letterari per i suoi racconti, sempre a tema storico.

La prefazione del libro "Pescara 1566", edito da Il Viandante, è a cura del Vice Presidente del museo delle Genti d'Abruzzo, Luigi Di Alberti.

L'evento sarà moderato dalla scrittrice Andreina Sirena. Nel libro, nello specifico si parla anche di Ortona.

L'evento è promosso in collaborazione con l'Associazione Culturale Ortonese e la Compagnia Teatrale Nove Zero Sei di Ortona.

“ Andrea è uno dei tanti ragazzi che hanno del talento e vanno riconosciuti ed aiutati – dichiara il Presidente dell'ACO Claudio Di Lizio – per questo invito tutti ad assistere alla

presentazione del suo libro.”