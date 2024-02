IL SINDACO CASTIGLIONE E' GIUNTO ALLA FINE DELLA CORSA - A GIORNI LA SUA ROVINOSA CADUTA

Castiglione ha le ore contate e già sono partite le scommesse nell'indovinare quanti giorni resterà ancora in un range 3-8 giorni .

Ancora nulla di ufficiale ma il dado pare davvero essere stato tratto .

Non e' la prima volta che dico che il Sindaco ormai e' un uomo politico finito a tutti i livelli . Ho elencato i flop di cui si e' inconsapevolmente , e questa e' la cosa più grave , reso protagonista . L'ultima e' quella della elezione del Pres. Ecolan dove lui stesso si era presentato senza aver nemmeno la sensazione che sarebbe stata una debacle clamorosa ed epocale . Basti pensare che su settanta sindaci votanti lui ne ha ottenuto solo 6 ( sei ) a suo favore . La dimensione della sconfitta e' talmente eclatante che fa pensare che ormai e' “ politicamente un morto che cammina ” , questa e' la frase che va più di moda per indicare la fine ingloriosa di una carriera politica . In nessun consesso sovracomunale il Sindaco conta qualcosa e questo fatto e' altamente penalizzante per tutta la città di Ortona che se riceve qualcosa lo si deve all'opposizione che e' riuscita a far diventare il nostro nosocomio un ospedale vero , infatti e' ora classificato come di base da stabilimento di Chieti che era , con tutti i grandi benefici che ne derivano per i nostri cittadini . Ricordo che in particolare Fratelli D'Italia e soprattutto il responsabile provinciale della sanita' Franco Vanni e'riuscito ad ottenere questo importantissimo risultato avvalendosi della autorevolezza e della strenua volonta' del presidente di regione Marco Marsilio e cosa di non poco conto dello stesso partito a dimostrazione che la cosiddetta Filiera partitica e politica e' essenziale ed indispensabile al di là di ogni retorica .

Non mi dilungo molto ancora del dimostrare l'inconcludenza di questa Amministrazione che da quando si e' insediata non ha fatto altro che penalizzare Ortona infatti e' stata abbandonata da tre “ dissidenti ” che hanno rinunciato a posizioni di potere pur di non favorire questa sciagurata legislatura . Addirittura un assessore al sociale Paola Di Sipio , che io ho elogiato per aver dimostrato “ schiena dritta ” di fronte all'arroganza del Sindaco , ha rinunciato al lauto stipendio pur di non darla vinta a chi l'aveva esautorata dal decidere sul dicastero di sua competenza , per passare poi all'acquisizione di un “ traditore politico ” a sua volta tradito da chi lo aveva “ abbindolato ” visto il risultato da lui ottenuto pur di mantenere posizioni di comando ormai utili solo a se stessi senza considerare minimamente gli interessi della Comunità Cittadina . Era chiaro e palese che questa amministrazione fosse andata in crisi sin dall'insediamento e personalmente da queste colonne l'ho più spesso denunciato ed ho cercato più volte di far capire che il fallimento era nell'aria dall'inizio e che più passava il tempo e più gli interessi economici Ortonesi venivano minati . Sono stato anche più volte additato , evidentemente da chi dormiva certamente o da chi chiudeva gli occhi per non vedere , di rappresentare una situazione non rispondente alla realtà delle cose , ora e' chiaro invece che quanto ho sempre riportato erano di concretezza e non di illazioni .

Gli ultimi avvenimenti succedutesi poi in consiglio comunale erano talmente evidenti di uno scollamento totale dalla realtà Cittadina che personalmente avevo eletto ad “ eroe ” quel personaggio che si sarebbe immolato e liberato i cittadini da questa Amministrazione solo dedita a distribuzioni di potere altamente remunerati .

Il Sindaco non ha mai preso atto della situazione di degrado politico in cui versava ed e' andato avanti imperterrito pur essendo consapevole che il suo cammino sarebbe stato breve ed accidentato , secondo me questo atteggiamento e' sinonimo di chi sa che se deposto non si può più ripresentare in quanto fa già parte del passato. Mai nemmeno un rigurgito di orgoglio di fronte ad una situazione compromessa e deteriorata amministrativa , della serie “ mai rinuncerò alle laute prebende riscosse e da riscuotere ” .

Ora anche Forza Italia pur avendo in Consiglio Comunale postazioni di potere importanti ha capito che resuscitare uno in “ coma politico profondo e irreversibile ” e' cosa contro gli interessi della cittadinanza ed ha deciso , almeno queste sono le voci di corridoio ma che sono assolutamente attendibili , di mandare a casa questa Amministrazione .

La notizia della caduta imminente di Castiglione si e' propagata ormai a macchia d'olio e i Cittadini aspettano solo l'ufficialità tanto e' vero che si pensa già al dopo per allestire coalizioni che siano in grado di risollevare le sorti cittadine anche nello scacchiere Regionale che mai ha toccato livelli così bassi di autorevolezza .

Con quale atto cadrà Castiglione ?

Si fanno varie ipotesi ma la più accreditata e secondo me la più idonea per gli interessi Cittadini , per la celerità temporale della stessa , e' senza dubbio Andare davanti al notaio e firmarne la decadenza . Qualsiasi altra soluzione alternativa non farebbe che favorire in modo colpevole e non giustificato chi si vorrebbe far cadere .

Amerigo Gizzi