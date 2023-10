ORMAI IL SINDACO HA PERSO LA "TRAMONTATA " E TENTA CON UNA GIUNTA CHE MASSACRA UNA DELLE ARTEFICI DELLA VITTORIA

Che della politica ormai i cittadini ne hanno fin sopra ai capelli e' ormai cosa acclarata ma quelli che comandano attualmente ad Ortona ci mettono ulteriore carico da novanta e praticamente azzerano qualsiasi capacità di pazienza dei cittadini che si vedono scippare ogni parvenza di consenso che avevano palesato col proprio voto . Infatti la donna che davvero per meriti raccolti sul campo , risultati ottenuti alle elezioni , non tocca palla e serve se cio' che si vocifera e' vero solo ad elevare altri che di meriti non ne hanno alcuno ed anzi hanno perso le elezioni e si apprestano a fare padrone e sotto . Per carità chi vuole adattarsi a fare il portatore d'acqua e' una scelta rispettabile in quanto e' una propria scelta ma essere il mezzo , secondo me , per far riemergere vecchi giochi di potere che esulano da qualsiasi riscontro di meriti reali allora quantomeno mi sembra squalificante ma se e' ben accetto dai protagonisti allora vuol dire che e' una parte voluta e se così e' nulla da eccepire , ma se così non fosse e credo di essere nel giusto allora e' una cosa subita “ obtorto collo ” ed allora la domanda e' : “ a che pro ? ” . Se poi a questo aggiungiamo che si vocifera anche che la Paolucci dovrebbe essere candidata alle regionali nella lista di Forza Italia allora dovrebbe essere insignita o agevolata in questa candidatura anche da un riconoscimento tangibile a livello comunale ma in nessuna di queste due ipotesi viene menzionata ed anzi si acclarerebbe che Emore Cauti diventerebbe il vero “ Re ” della situazione rappresentando il fallimento della sua candidatura in quanto sconfitto alle elezioni ma il padrone del potere che verrebbe ad ottenere come presidente del Consiglio e come referente dell'assessore Giorgio Marchegiano , in pratica verrebbe ad ergersi come “ Zar di tutte le Russie ” .

Le indiscrezioni che circolano e' che i giochi non siano ancora completamente fatti perchè almeno nei corridoi circolano due ipotesi : una per una giunta formata da Tommaso Cieri - Federica Pace - Polidori Vincenzo - Giorgio Marchegiano e Cristiana Canosa ma sembra che quella più accreditata sia la seconda formata da Canosa - Marchegiano - Faraone - Paolo Cieri e Polidori . Saranno vere queste indiscrezioni ? Comunque e' chiarissimo che ambedue le ipotesi vedrebbe due vincitori certi , la Canosa e il duo Emore Cauti e Giorgio Marchegiano .

Onestamente non so se queste due ipotesi corrispondano al vero talmente mi sembrano poco rispettose di chi ha vinto le elezioni mettendoci la faccia ma a questa politica tutto e' permesso ma ricordiamoci sempre che in fondo c'e' sempre lo zampino attivo di chi lo permette nonostante vengano messi da parte in modo evidente e magari mi piacerebbe sapere se ne sono ben consci perchè le cose subite sono gravissime se ci passano sopra la testa ed allora non ci sarebbe che dire “ chi e' causa del suo male pianga se stesso ” .

La notte e' ancora lunga e sembra anche che per domani sera sia stata convocata una riunione di Forza Italia che dovrebbe decidere come comportarsi e cosa decidere per la nuova Giunta , ma allora mi chiedo a che cosa serve questa convocazione se già domani mattina il Sindaco annuncia la nuova Giunta ? Credo che a questo punto qualcuno non stia giocando seriamente perchè altrimenti si terrebbe prima la riunione di Forza Italia e solo dopo si potrebbe varare la nuova Giunta . Dire che Forza Italia non c'entra nulla avviso i naviganti che sarebbe solo una presa per i “ fondelli ” .

La sola cosa vera ed acclarata e' che si vuole perpetrare a tutti i costi lo scempio di questo accanimento terapeutico con la speranza che il collante degli stipendi sia al di sopra di tutto e di tutti ma con una maggioranza a nove consiglieri i giochi non sono mai chiusi e sono perennemente aperti perchè il Nono potrebbe cambiare di giorno in giorno chiedendo un corrispettivo , se chi ha perso , Cauti , può diventare Presidente del Consiglio perchè uno/a che ha vinto non può chiedere altrettanto se non di più ?

A questo punto l'unica cosa sensata che si possa fare e' staccare la spina a questo Sindaco perchè si metterebbe fine a questa forzatura lontana dallo scibile umano di ogni normale cittadino e chi se ne intesterebbe il merito sarebbe riconosciuto come “ EROE ” che ha messo fine al periodo piu' nero mai attraversato da una qualsiasi altra Amministrazione avuta ad Ortona .

Credo che fra poco sarà più di qualche singolo che vorrà staccare la spina ma il privilegio di essere assurto ad “ EROE ” toccherà solo a chi arriva primo .

Amerigo Gizzi