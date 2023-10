Continua il periodo no del Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS ORTONA 1

REAL MONTESILVANO 4

Continua il periodo no per i nostri ragazzi battuti a domicilio da un' avversario forte che sicuramente dirà la sua per la vittoria del campionato.

Primo tempo chiuso con un secco 3-0 per la squadra ospite.

Nel secondo tempo la reazione che ci si aspettava c'è stata e dopo dieci minuti il goal di De Luca aveva riaperto la contesa.

Ci sono state altre occasioni da parte nostra per riaprirle definitivamente ma non sono state sfruttate e sul finire il loro quarto goal ha chiuso i giochi.

Mercoledì si torna in campo nel turno infrasettimanale, si va a Miglianico ad affrontare il Vacri.