UN AZZERAMENTO DI GIUNTA ATTESO DA TEMPO - ORA TRATTATIVE PER POSTI LAUTAMENTE REMUNERATI

Combattere l'evidenza alla fine ti costringe a cedere ed il Sindaco azzera quindi con il suo decreto di oggi la sua Giunta . Ora bisogna ricostruire necessariamente un consenso sui posti di potere lautamente retribuiti e che andranno ad aumentare ancora dal prossimo 1 gennaio portando lo stipendio del Sindaco a vette mai raggiunte e che si aggirera' sui 5000 euro mensili con trascinamento anche di quelli del presidente del consiglio e degli assessori tutti , quindi posti privilegiati di rilievo assoluto , quindi da oggi in poi chi dice che il comune di Ortona non ha dato nessun posto di lavoro deve zittirsi perchè li ha dati eccome ma solo ai politici . Preciso agli altri , pochi anch'essi , pochi spiccioli che sa di “ elemosina ” .

La lotta e' dura fra le varie componenti visto i soldi che ballano ma ci sono poi anche gli impegni presi per arrivare a nove consiglieri , ricordiamo tutti la vicenda del “ traditore politico ” nella persona di Emore Cauti che evidentemente ora deve essere adeguatamente ripagata , si parlava tra i corridoi dello scranno di Presidente del Consiglio per lui stesso e per Giorgio Marchegiano come assessore ma non credo che il tutto possa andare in porto perchè sarebbe talmente grande e spropositato il potere dato a chi fa il “ salto della quaglia ” che il popolo non capirebbe ed anzi credo si farebbe sentire con indignazione massima . Certo che le dimissioni di Vincenzo Polidori da pres. del Consiglio porta a queste considerazioni .

Non so se Emore Cauti riuscirà a farsi nominare presidente del Consiglio che è la sola postazione che gli garantirebbe di non essere fatto fuori il “ giorno dopo ” come assessore . Certo che vederselo sullo scranno piu' alto del consesso consigliare sarebbe una delle pagine più nere da quando esiste un'amministrazione comunale ad Ortona . Quindi a questo punto cosa rimarrebbe a Emore Cauti se non mettere come assessore forse Giorgio Marchegiano ? Anche questo sarebbe uno smacco marchiano ed un'evidenza così grande di “ riconoscimento ” per il cambio di casacca " che metterebbe quest'ultimo in una posizione difficile da difendere anche perchè quest'ultimo e' stato fiero oppositore di Leo Castiglione e lo ha sempre dipinto come pessimo sindaco ( per chi volesse ci sono registrazioni recenti di suoi comizi contro il Sindaco ) .

Parliamoci chiaro questa amministrazione e' un disastro , ormai governa solo i posti ben remunerati di potere e con questi riesce a vivere , ormai gli interessi dei cittadini non sono più cose che gli appartengono , finora non hanno mai dato posti di lavoro a disposizione di tutti ma solo elargizioni ai pochissimi che ricambiano con assenso sempre e comunque a chi li puo' elargire .

Al peggio come si dice non c'è mai fine e quindi aspettiamoci questo ed altro ma con la consapevolezza ma questa già ce l'hanno che ormai il popolo li ha completamente abbandonati .

Credo che per mettere fine al mercato delle vacche e si voglia davvero avere un progetto per la città c'è bisogno di un cambiamento radicale che spazzi via l'eventuale “ nono ” e metta al centro gli interessi veri della comunita' e questo lo si puo' fare solo con un nuovo programma , altre finalità e soprattutto un allargamento della maggioranza che liberi dalla necessità di remunerare solo perchè si possiede il potere del “ nono consigliere ” .

Signor Sindaco se lei riesce ad allargare la maggioranza allora vada avanti ma mai con questa attuale e risicata compagine che ha come unico collante solo gli stipendi , in questo caso si torni al voto e si ridia la parola ai cittadini .

Ps. quando gli stipendi sono così alti gli interessi dei cittadini si “vanno a benedire ” e si pensa solo a quelli propri ed e' che secondo me quello che sta accadendo.

Amerigo Gizzi