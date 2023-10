Nel secondo turno di andata di Coppa Abruzzo, vittoria in trasferta per il Victoria Cross che batte, al T. Veri di San Vito, per 3-1 il Sant' Apollinare.

Il primo tempo si è chiuso sul 2-1 per gli ortonesi con reti di Rega e De Luca.

Sul finale del secondo tempo ha chiuso la contesa Bilancia

Da segnalare che nella formazione titolare hanno giocato ben sei ragazzi dal 2000 al 2006 e altri tre sono entrati nel secondo tempo.