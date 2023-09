DOPO LO SCHIAFFO DELL'ASSESSORE DI SIPIO AL SINDACO IL " TRADITORE POLITICO " SI ACCINGE A DIVENTARE IL " RE " DELL'AMMINISTRAZIONE ?

In Italia i “ traditori politici ” per fini di potere personale “ politici ” non hanno avuto vita duratura ma ad Ortona sembra che Emore Cauti stia invece per diventarne il “ Re ” se e' vero che la postazione della nuova Assessora sia appannaggio dei suoi desiderata . Le voci di corridoio parlano espressamente di una ex politica più volte avvistata in Comune perorata da tempo da Emore Cauti ma che non ancora prendeva la luce per il malcontento profondo che genera in alcuni settori della Maggioranza .

Sembra però , sempre da voci di corridoio , che le pressioni siano talmente forti che il Sindaco debba tentare l'ultima carta per rimanere “ abbarbicato ” a quella poltrona . Se analizziamo il percorso fatto dal Sindaco da Dicembre scorso ad oggi ci si rende conto della gravità per quanto siamo stati costretti ad assistere.

Dapprima in pratica ha cercato di far passare la indecente famosa “ Permuta ” , poi sostanzialmente non opponendosi all'impianto fotovoltaico in mare , poi dando le dimissioni perché alcuni elementi della sua Maggioranza si erano resi colpevoli di “ lesa Maesta' ” perché avevano osato esprimere loro opinioni discordanti da queste due gravi forzature che voleva attuare ed e' ricorso in questa circostanza alle dimissioni motivandole col fatto che non aveva più una Maggioranza coesa e che solo con una Maggioranza forte di numero come nella sua prima legislatura avrebbe ritirato le Dimissioni . Bene dopo una quindicina di giorni nonostante non fosse riuscito a trovare quello che cercava , una Maggioranza granitica , e dopo aver “ cacciato ” Simona Rabottini- Antonio Sorgetti-e Italia Cocco rei di aver dichiarato che non avrebbero fatto solo gli “ alza mano ” ma di non disconoscere l'appartenza a quella coalizione , ebbene Leo Castiglione non avendo allora uno straccio di Maggioranza ma anzi era Minoranza avendo solo 8 voti su 17 pensava bene di ritirale le dimissioni ma dichiarando addirittura di non essere “ attaccato alla poltrona ” . Qualche giorno dopo ha azzerato la Giunta ma due giorni successivi l'ha riconfermata interamente senza nessun cambiamento .

Basterebbe questo per giudicare una situazione che dichiararla caotica e' un eufemismo . Ma non e' finita quì , perche' il suo più strenuo Avversario Politico Emore Cauti fino al giorno prima passava notte tempo di punto in bianco come il salvatore del Sindaco , in gergo politico e' acclarato che si tratta di un “ Traditore Poltico ” . Bene due giorni fa si e' dimessa l'Assessora Paola Di Sipio accusando in modo quasi brutale la conduzione della macchina amministrativa ed in primis Leo Castiglione di non farla operare e svolgere le proprie importantissime deleghe fra cui il Sociale (seconda nel panorama assessorile per importanza) perchè trovava gia' le decisioni precostituite e che lei doveva solo ratificare in religioso silenzio . Alle rimostranze della Di Sipio il Sindaco rispondeva sostanzialmente in modo “ brusco ” e senza dargli nessuna spiegazione .

Voglio fare un elogio particolare alla Di Sipio che incurante del lauto stipendio che prende rivendica una certa autonomia o comunque condivisione delle scelte nel proprio settore di competenza e vedendosi esautorata ha rinunciato alle “ prebende ” economiche pur di mantenere la schiena dritta e rifiutandosi di sottostare ad un sistema di potere in mano a pochissimi in sfregio a chi voleva lavorare invece solo per il bene dei Cittatdini .

Ormai il sistema di potere e di arroganza e' certificato senza tema di essere smentiti dalle dimissioni della Paola Di Sipio ed e' chiarissimo ora che se un Assessore che prende 1500 euro al mese vi rinuncia perchè esautorata io mi chiedo come fanno i Consiglieri che con i loro alza mano mantengono queto stato di cose davvero imbarazzante ?

Le denunce che sono state fatte più volte sono venute alla luce grazie all'ex Assessora Paola Di Sipio che ha scoperto il famoso “ vaso di pandora ” .

Ora il Sindaco , non e' detto che ci riesca ma pare che questo sia il suo orientamento , sostituirà l'assessora con un'altra accontentando e incoronando così come “ re ” Emore Cauti a scapito di alza mano che comunque avevano vinto le elezioni . Quindi chi ha perso viene incoronato e chi ha vinto viene “ scornato ” .

L'auspicio per risolvere questo gravissimo “ Vulnus ” e' che si trovi in mezzo alla Maggioranza il vero “ eroe ” che salvi la Cittadinanza e che avrà il plauso e il ringraziamento della comunità .

Amerigo gizzi