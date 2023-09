OTTIMO RISULTATO PER Lâ€™ORTONESE COLAIZZI AI CAMPIONATI GIOVANILI

Thomas Colaizzi, il giovane atleta di 14 anni della Lega Navale di Ortona, conquista l’ottavo posto classe Optimist nei Campionati Italiani Giovanili Singolo FIV Kinder Joy of moving che si sono svolti a Marina di Ravenna. Un grande risultato per l’abruzzese su circa 80 partecipanti nella sua categoria. Soddisfatto il suo allenatore, Mike Ruzzi, e la IX Zona FIV Abruzzo e Molise.

Giovani velisti si sono impegnati su diverse imbarcazioni quali Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293 e iQFOiL per questo evento organizzato, su mandato della Federvela, dal Circolo Velico Ravennate, Adriatico Wind Club e la collaborazione del Circolo Velico Punta Marina. Quattro giorni di regata per i 550 ragazzi e ragazze provenienti da ogni mare e lago di Italia, con un finale caratterizzato dal vento di Bora che ha soffiato intorno ai 15 nodi ed ha impegnato non poco nelle ultime prove, soprattutto le flotte Optmist e ILCA, le uniche scese in acqua nell’ultima giornata di regate. Due prove portate a termine per le classi Laser (ILCA 4 e ILCA 6), tre per gli Optimist.

La premiazione al FIVillage è stata particolarmente partecipata, dai saluti del Presidente FIV Francesco Ettorre e del Presidente del comitato organizzatore Matteo Plazzi, vicepresidente del Circolo Velico Ravennate. Poi Manlio De Boni, presidente del Comitato XI Zona FIV, Giovanni Forani presidente Adriatico Wind Club e Federica Zumagnini presidentessa del Circolo Velico Punta Marina. E’ intervenuto anche il presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi.

Sul palco applausi per i tre rappresentanti degli sponsor: Rita Novelli di Kinder Joy of moving, main sponsor FIV e title sponsor della manifestazione, Michele Marzucco della Quick e Stefania Cerreti del Gruppo Camst.

Sul podio con atlete e atleti sono saliti i rispettivi allenatori, in una atmosfera di grande condivisione sportiva a completamento di una stagione importante.