INIZIA LA NUOVA AMMINISTRAZIONE EMORE CAUTI - LEO CASTIGLIONE

Come vi avevo preannunciato nell'articolo su Ortona notizie del 5/4/2023 Emore Cauti e' passato armi e bagagli nella Minoranza del Sindaco Castiglione che ora diventa di nuovo Maggioranza ed oscura gli altri Consiglieri della Maggioranza ritrovata.

Ora quindi inizia la nuova Amministrazione Cauti-Castiglione con una maggioranza a nove come avevo già scritto . Avevo in quell'articolo motivato senza ombra di dubbio la mia convinzione che le cose sarebbero andate in questa maniera perché i fatti stavano lì a dimostrarlo inconfutabilmente , almeno secondo la mia opinione , ed infatti oggi in Consiglio Comunale Emore Cauti ha gettato la maschera dietro cui ha tentato di nascondersi in questi 20 giorni ma che era logico dovesse palesarsi oggi altrimenti avrebbe mandato a casa il Sindaco Castiglione che ora riveste ancora questa carica grazie a lui .

Sto scrivendo questa breaking news dopo essere stato ininterrottamente in sala Consigliare dalle 9.30 del 29 aprile alle 0.30 del 30 aprile quindi una maratona di 15 ore filate per assistere al Consiglio Comunale e quindi capirete bene e me ne scuso che il vero articolo con dovizie di particolari e retroscena a cui seguiranno anche diverse interviste le renderò pubbliche a breve .

Amerigo Gizzi