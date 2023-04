Spettacoli, si cercano comparse per video musicale da girare sulla Costa dei Trabocchi

Si cercano comparse per il nuovo video musicale del dj - produttore Francesco Capodaglio sulla Costa dei Trabocchi.

Si girerà a maggio nel tratto di costa fra San Vito Chietino e Vasto il nuovo video musicale di Francesco Capodaglio relativo al singolo Mountains in uscita in tutto il mondo il prossimo 2 giugno su etichetta austriaca Seal Network.



Nello specifico si cercano:



Modelli/e 18-40 anni

Ragazzi/e tatuati/e 18-40 anni

Ragazzi/e amanti del fitness

Persone “stravaganti” da 18 anni in su, amanti della musica Dance/House



Chi volesse partecipare può inviare un messaggio WhatsApp al numero di riferimento (Contatto Management) 351-7455030.



Non è previsto alcun compenso.