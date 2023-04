PALAZZO DI CITTA' IN SUBBUGLIO - CACCIA STRENUA CON CONTROPARTITE COSPIQUE PER IL NONO VOTO ?

Palazzo di citta' scotta anzi bolle letteralmente .

Dopo la debacle e la figuraccia di ieri in Consiglio Comunale fervono , da voci di corridoio imperiosi e plausibili , le trattative o presunte tali per accaparrarsi il nono uomo che dovrebbe consentire di vivacchiare ancora per qualche breve tempo alla ormai compromessa , agli occhi di tutta la Citta' , di questa Amministrazione .

Certo che tutto si poteva pensare ma che si tentasse l'inverosimile pur di sopravvivere no , le cose sono talmente evidenti e ormai scoperte che chiunque a questo punto non potrebbe , pur volendo , mantenere in vita cio' che e' gia' inequivocabilmente giunto al termine .

Ora e' chiaro che in vista del Consiglio Comunale di sabato prossimo si sta tentando di tutto e di più , con scambi politici di potere importanti ma che sono solo , eventualmente, un'aggravante per chi dovesse essere l'agnello sacrificale , in questo caso il famoso nono uomo .

Staremo a vedere come andrà a finire , qualcuno parla di due assessorati come contro partita alla gogna mediatica politica , ma il clima dire che e' infuocato e' un eufemismo , e se si dovesse vivacchiare sarà una via crucis per tanti , anzi solo per il nono uomo , i bla bla bla non sono più consentiti , ormai la città non si può più infinocchiare qualunque artifizio politico si attuasse .

Amerigo Gizzi