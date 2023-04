Polizia di Stato, celebrato il 171Â° anniversario

Dal 1852, anno di nascita del "Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza", il Corpo della Polizia di Stato offre, silenziosamente, il suo servizio con dedizione e grande umanità, sempre pronto a proteggerci e a sostenerci garantendo l'ordine e la pubblica sicurezza mettendo a volte a rischio anche la loro vita nell'adempimento del proprio dovere".

Il messaggio è del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

"In tutti questi anni il Corpo di polizia di Stato ha contribuito, in maniera decisiva, anche nelle fasi più drammatiche della storia dell'Italia, alla coesione della Nazione garantendo la sicurezza di tutti i cittadini, la tutela delle libertà fondamentali, l'attenzione alle fasce più deboli, il perseguimento del bene comune, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica assicurando al tempo stesso il progresso e il benessere collettivo e delle singole persone. Un patrimonio e un esempio prezioso per ciascuno di noi!

Ed è a loro, alle Donne e agli Uomini del corpo di Polizia di Stato, che dico grazie! A loro rendo omaggio, e rendo omaggio anche alla memoria di chi ha pagato l'affermazione della nostra sicurezza con il bene più prezioso, la Vita! Rivolgo dunque un pensiero e una preghiera agli oltre 2.500 poliziotti che negli anni hanno sacrificato la loro vita in difesa della legalità.

Ai loro nomi quest’anno si è aggiunto quello dell’assistente capo coordinatore Domenico Zorzino che un mese fa ha perso la vita nel tentativo di salvare un uomo caduto con la propria auto in un canale. Ai caduti, ai feriti e alle loro famiglie esprimo la mia vicinanza ... e a tutto il Corpo della Polizia di Stato e alle loro famiglie rivolgo i miei più sentiti auguri e il mio grazie di cuore. Grazie per ciò che fate ogni giorno e per esserci sempre.

Nel rinnovare loro la mia gratitudine e nell'esprimere commozione per le toccanti noti dell'Orchestra di Kiev che hanno accompagnato la cerimonia, ringrazio anche, e di cuore, il Questore di Chieti, Francesco De Cicco, il Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa per il proficuo e lodevole servizio che quotidianamente svolgono e per la costante presenza, e l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, i sindaci e le scuole per aver presenziato a questo importante appuntamento".