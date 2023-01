LA MINORANZA SULL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO FA QUELLO CHE DOVREBBE FARE E NON FA LA MAGGIORANZA

Un plauso alla Minoranza di Solo Ortona Nella Testa che ha chiesto una riunione straordinaria urgente del Consiglio Comunale di Ortona per discutere in merito al Mastodontico investimento di circa 200 milioni di euro inerente un impianto fotovoltaico con concessione demaniale di 40 anni , la ditta che ha presentato la richiesta ed il progetto e' Norvegese e precisamente la succursale italiana FRED OLSEN RENEWABLES ITALY S.R.L.e come ubicazione insisterebbe su Ortona a circa 2,5 chilometri dalla nostra costa e si snoderebbe dal Riccio a c/da Arielli e c/da Ghiomera .

Quali sono gli impatti positivi ed eventualmente negativi di un'opera così impattante per la comunita' Ortonese ? Al di là di come la si pensi e' doveroso che il massimo consesso comunale discuta approfonditamente di tale impianto soprattutto per informare in modo dettagliato tutta la cittadinanza che inevitabilmente ne riceverà in modo importante i riflessi .

Si sa gia' che non sono previsti ritorni economici di nessun tipo per i cittadini né in termini monetari e né in termini di risparmi su bollette e né probabilmente in termini occupazionali .

Mi dispiace molto come cittadino Ortonese che non sia stata la Maggioranza a convocare il Consiglio Comunale su un argomento così importante , spero che l'Amministrazione si dedichi con più solerzia ad occuparsi di cose straordinarie come questa , anche perchè i tempi per eventuali osservazioni dei soggetti interessati scadono perentoriamente in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso .

Nessuna polemica ma un auspicio ad intensificare l'azione Amministrativa verso argomenti che esulano dall'ordinario e che magari hanno un impatto importante e tangibile su tutti i cittadini come in questo caso . e non solo su un un numero esiguo di essi .

Amerigo Gizzi