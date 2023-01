27 GENNAIO 2023 GIORNO DELLA MEMORIA presidio di ANPI di Ortona in via Dario Serafini

La sezione “Dario Serafini”-ANPI di Ortona, in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria che si tiene ogni anno il 27 gennaio, organizza un presidio in via Dario Serafini ad Ortona (zona San Rocco) alle 18.00 per ricordare il nostro concittadino Dario che perse la vita il 22 gennaio del 1945 nel sottocampo di Mühldorf-Dachau e tutte le persone, uomini, donne e bambini, che vennero imprigionati e assassinati nei campi di sterminio nazisti.

Dario, ortonese di nascita, fu arrestato a Milano nel 1944 e detenuto a San Vittore. Il 7 settembre del 1944 venne inviato - come prigioniero politico (aveva il triangolo rosso cucito sui vestiti) - al Durchgangslager di Bolzano, da dove il 5 ottobre 1944 fu trasferito a Dachau nel sottocampo di Mühldorf dove, secondo la scheda dell'Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), morì tra il 31 dicembre del 1944 e il 22 gennaio del 1945.

Fonti documentarie della Croce Rossa, indicano con certezza la data del 22 gennaio 1945.

“ Il presidio sarà l’occasione, dopo lo spettacolo teatrale ”Segre. Come il fiume messo" in scena lo scorso 17 gennaio al teatro Tosti di Ortona dal Teatro del Krak,

per continuare a riflettere e ad allacciare i fili della Memoria affinché dell’Olocausto non restino solo due righe nei libri di storia. - precisa l'Anpi Ortona - Per questo continuiamo a condividere la Memoria. Vi aspettiamo venerdì 27 gennaio alle 18.00 in via Dario Serafini. "