A PROPOSITO DI OSPEDALE - IL SINDACO ANZICHE' BATTERSI PER IL NOSTRO NOSOCOMIO SI LIMITA AD INFORMARCI

Carissimo Sindaco la ringrazio per averci informato per quello che si prospetta per il nostro Ospedale , una volta fiore all'occhiello di tutto l'Abruzzo , ma sinceramente leggendola la delusione e' davvero massima . Lei ci informa ma il suo compito é un altro , lei é il Primo Cittadino di Ortona e non un semplice cronista , lei ha ricevuto la massima investitura dai Cittadini Ortonesi che non l'hanno eletta per fare il giornalista ma per battersi con le unghie e con i denti per gli interessi della Città . Ora lei c'informa: nonostante il nostro grido d'allarme di luglio purtroppo il servizio UFA e' stato trasferito a Chieti .

Il Primo Cittadino non può dire che era preoccupato per un trasferimento di un servizio ma doveva dire esattamente cosa stava facendo affinché questo non avvenisse . Lei durante la campagna elettorale rispondeva ai Cittadini che la criticavano perché aveva accettato di appoggiare il PD , con patto stipulato con l'artefice della chiusura del nostro Ospedale l'allora assessore alla sanità Silvio Paolucci , all'elezione provinciale scorso , che lo aveva fatto perché lei lo aveva scambiato con la sua nomina a membro del comitato dei sindaci per il comprensorio ASL di Chieti . Addirittura gridava ai quattro venti che era una carica importantissima per l'avvenire del nostro Ospedale e che addirittura aveva scalzato il rappresentante di Lanciano . Ora mi chiedo e le chiedo , questa prestigiosissima carica da lei ottenuta appoggiando il PD é servita solo a farle sapere in anticipo se alcuni reparti del nostro ospedale avrebbero chiuso ? Davvero poca cosa non le pare sig. Sindaco ?

Le ricordo , sig. Sindaco , che alle scorse votazioni comunali aveva come alleato anche l'On. D'Alessandro che insieme a Paolucci aveva quasi azzerato il nostro Ospedale , ora mi chiedo e le chiedo come può ergersi ad estremo difensore del nostro Nosocomio ? Lei pensa di poter assolvere ai suoi doveri solo informandoci ?

Sinceramente e' ora di farla finita con le chiacchiere , con i piagnistei , con le lagnanze , attribuendo ad altri colpe proprie , se lei non conta nulla , se lei nonostante le sue prestigiose cariche che con tanta enfasi ha decantato non riesce a metterci becco rinunci alle cariche se questi sono i risultati . Non siamo più in campagna elettorale sig. Sindaco , non si può limitare a gioire per cose che ad Ortona comunque spettano al di la di chi é al timone come le numerose rotonde fatte dall'Anas , ora deve portare risultati concreti sfruttando quelle cariche ma sono sicuro che quelle sono di mera testimonianza , infatti l'Ospedale di Lanciano pur non essendo rappresentato nel comitato dei Sindaci ottiene quello che Ortona invece sogna .

A proposito sempre della vicenda del nostro Ospedale , leggo che il Direttore Sanitario dell'ASL Angelo Muraglia dichiara : “ Sono infondate le preoccupazioni del Sindaco di Ortona per l'Ospedale della propria Città . Il Direttore sanitario prosegue dicendo che il ripristino dell'attività dell'UFA non é stato mai messo in discussione , e se questo non é ancora avvenuto lo si deve unicamente alla necessità di eseguire alcuni interventi indispensabili al corretto svolgimento delle attività . Il Direttore prosegue dicendo che é stato provveduto a nominare il dirigente medico per l'Anatomia Patologica e discorso analogo per l'Oncologo la cui assunzione é stata già deliberata .

Dico subito che da parecchio tempo non mi fido più di chiunque e' in qualche maniera legato alla politica perché sono stufo di chiacchiere , di voli pindarici , di lavori sempre imminenti e mai realizzati , di ponti promessi a sproposito , di scavi e di fondali mai realizzati e sempre promessi , insomma tutto quanto sta nella sfera politica diventa una soap opera che bene che vada dura almeno un ventennio . Non so se che quello che dice il Direttore sanitario risponde a verità ma se lo fosse mi chiedo se il Sindaco é carente anche nell'avere informazioni veritiere o se invece agita le acque per far vedere che s'interessa di problemi che in realtà sono già risolti .

Comunque gli Ortonesi devono capire che l'eventuale risoluzione dei propri problemi passa solo ed esclusivamente attraverso il loro impegno personale e non sperando che qualche altro glieli risolva , se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo pretenderla e manifestare e batterci per essa e non sperare che chi abbiamo eletto lo faccia per noi perché questo é solo una chimera . L'Ospedale e' essenziale e senza di esso tutto diventa difficile e complicato , si viene sbattuti da un pronto soccorso all'altro con file chilometriche , si viene lasciati in barelle per ore e ore perché il personale e' scarso e mal pagato , e' uno stato di cose ormai intollerabile e che necessita di una “ ribellione ” pacifica , rumorosa e di risonanza mediatica massima perché solo così forse si riuscirà ad ottenere qualcosa .

Concludo dicendo e sperando di non sentire più parlare di gridi di dolore a sproposito , bisogna agire e far valere i diritti della propria Città e se non si é capaci bisogna rimettere il mandato per manifesta impossibilità a raggiungere gli obiettivi preposti , basta scuse , basta addossare sempre la colpa ad altri , bisogna essere all'altezza della situazione e portare risultati tangibili perché ormai le chiacchiere stanno a zero , ormai i Cittadini assistono sgomenti agli aumenti esorbitanti che questi Amministratori si sono dati , pensate che l'ex Sindaco D'Ottavio prendeva circa 500 euro ed invece quello attuale prenderà oltre 4000 euro , una cifra enorme che si vuole tentare in qualche modo di giustificare aumentando a dismisura le chiacchiere e le promesse improponibili e addossando ad altri colpe che sono solo proprie .

Amerigo Gizzi