TORNANO I CONCERTI DELLA RASSEGNA “TRAME CANORE”

Torna la rassegna dei concerti “Trame Canore” promossa dall’Istituto Nazionale Tostiano presso il teatro F.P. Tosti di Ortona.

Trame canore è il progetto che fa incontrare il nostro Tosti con i ragazzi meritevoli di prestigiose istituzioni musicali internazionali. Il Maestro Maurizio Torelli ha avviato da tempo una serie di relazioni con numerosi enti per creare progetti ed occasioni che riportino al centro della formazione dei giovani musicisti italiani e stranieri il repertorio tostiano. Il progetto prevede quindi un periodo di formazione sulla vocalità e dei concerti conclusivi aperti al pubblico.

Il primo step del progetto ha coinvolto gli studenti stranieri, scelti dai rispettivi istituti musicali, che beneficeranno di una borsa di studio per coprire i costi di residenza in Ortona nel periodo di formazione.



Il primo appuntamento è per domenica 2 ottobre alle 17.30 con il concerto di chiusura della masterclass “Tosti in Europa” tenuta dal maestro Maurizio Torelli. Verranno eseguite musiche di autori del calibro di Tosti, Bellini, Mozart, Arditi, Puccini, Leoncavallo e Rubinstein. Al pianoforte il maestro Adriano Paolini.



Quest’anno saranno presenti quattro studenti provenienti da quattro prestigiose istituzioni musicali. Nel dettaglio dalla Tokyo Univeristy of Art, dal Conservatoire Royal de Bruxelles in Belgio, dal New Bulgarian University di Sofia, Stanislaw Moniuszko Academy of Music di Danzica. Gli studenti sono ospiti dell’Istituto Nazionale Tostiano per studiare l’interpretazione e la lingua da applicare al canto.







In questi giorni, gli studenti visiteranno i luoghi più significativi dell’epoca tostiana così da diventare ambasciatori di Tosti e Ortona nel mondo. Per il concerto è previsto l’ingresso libero.