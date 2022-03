ORTONA - ANCHE IL CENTRO DESTRA HA SCELTO IL SUO CANDIDATO SINDACO

Siamo alle battute finali , il cerchio sta per chiudersi con la scelta operata dal centro destra con il proprio candidato sindaco nella persona di ANGELO DI NARDO .

E' stata una lunga gestazione ma alla fine , come avevamo gia' pronosticato la scelta non poteva che cadere sul giovane Angelo Di Nardo che insieme a Peppino Polidori e' stato l'alfiere di un'opposizione sempre ficcante e tesa a portare a galla le innumerevoli contradizioni che hanno costellato la legislatura.

Il Di Nardo rappresenta , secondo il cx dx , il rinnovamento ma anche chi ha fatto la gavetta da consigliere seppur d'opposizione .

La riflessione dentro l'area cx dx e' stata lunga e laboriosa ma alla fine e' prevalso il criterio di scelta di una persona che facesse sintesi tra le varie componenti e rappresentasse nello stesso tempo un rinnovamento con la dovuta esperienza sul campo .

L'ufficialita' della candidatura dovrebbe seguire a brevissimo ma crediamo che non ci possano essere dubbi su questa scelta anche se si e' preferito dedicare il tempo necessario , troppo lungo secondo me , ad una scelta che inevitabilmente quando ci sono varie componenti e' alquanto complicata e quindi serve una riflessione per smussare gli angoli e per evitare che qualcuno debba “accettare obtorto collo”.

Leo Castiglione , Ilario Cocciola e Angelo Di Nardo sono i tre contendenti che molto probabilmente si contenderanno la Carica a Sindaco , non escludiamo pero' una sorpresa dell'ultima ora e se questa ci sara' ve ne renderemo conto immediatamente.

Tutti e tre i contendenti hanno le carte in regola per dare vita ad una bella ed incerta tenzone , Castiglione e' un politico di lungo corso e sta sulla scena da un ventennio prima come consigliere , poi come assessore e poi come Sindaco , anche il Cocciola non e' un politico della prima ora ed ha fatto le sue esperienze e si ricorda con piacere la sua Presidenza al Consiglio Comunale dell'allora Sindaco Enzo D'Ottavio dove e' riuscito a soddisfare sia la maggioranza che l'opposizione che e' cosa di non poco conto ed infine il giovane rampante Di Nardo che rappresenta invece la novita' politica assoluta.

Quindi la scelta per i cittadini e' ardua e molto dipendera' anche da come gli attuali candidati Sindaci riusciranno a coagulare intorno a se le migliori risorse umane di cui Ortona e' piena .

Completare le squadre e' cosa importantissima al pari della scelta dei candidati Sindaci , la loro composizione potra' darci ulteriori elementi per valutarne la coesione e l'effettiva forza prorompente , aspettiamo che il quadro sia completo prima di entrare nel vivo della vera campagna elettorale .

Ortona Notizie , voce libera e sempre dalla parte dei cittadini garantira' spazio a tutti i contendenti , fara' interviste , faccia a faccia , fara' video e dara' anche spazio agli elettori che volessero , seppur da un'ottica esterna alla contesa , dire la propria , del resto si tratta di scegliere chi dovra' governarci per i prossimi cinque anni e quindi tutte le risorse devono essere messe in campo.

Amerigo Gizzi