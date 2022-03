METTIAMO IN FUORIGIOCO IL RAZZISMO

Lo sport è da sempre lo strumento più potente contro le discriminazioni e le disuguaglianze. Il calcio è pioniere nell’integrazione tra etnie e culture differenti, tutela di diritti che hanno trasformato la nostra società, aprendola alla bellezza e alla varietà del mondo.

Facciamo tutti e tutte insieme la nostra parte e METTIAMO IN FUORIGIOCO IL RAZZISMO.

Chi discrimina il “diverso” offende e macchia il nostro calcio: È TEMPO DI DIRE BASTA, è tempo di dire con forza che non c’è più posto nel nostro mondo per chi incita all’intolleranza verso il prossimo.

UNIAMOCI CONTRO IL RAZZISMO, UNIAMOCI PER IL NOSTRO CALCIO!