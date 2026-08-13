Ferragosto Casalese, il 15 agosto i Dirotta su Cuba in concerto a Casalbordino

Sarà una grande serata di musica e spettacolo quella in programma sabato 15 agosto a Casalbordino Lido, dove, nell’ambito del Ferragosto Casalese, saliranno sul palco i Dirotta su Cuba con il nuovo spettacolo “INTO THE GRUV”.

L’appuntamento, fortemente voluto e promosso dall’assessore al Turismo del Comune di Casalbordino, Paola Basile, rappresenta uno degli eventi di punta del programma estivo casalese ed è curato dalla Muzak Eventi.

Alle ore 21.30, in Piazzale Aldo Moro, sul Lungomare di Casalbordino Lido, il pubblico potrà assistere a un concerto ricco di energia e coinvolgimento, con protagonisti i Dirotta su Cuba e la straordinaria voce di Simona Bencini, frontwoman e anima della band.

Con “INTO THE GRUV”, i Dirotta su Cuba propongono uno spettacolo dal forte impatto live, nel quale funk, soul, jazz e contaminazioni latin si incontrano dando vita a un sound trascinante e inconfondibile. Un viaggio musicale pensato per far cantare, ballare e coinvolgere il pubblico in una grande festa di Ferragosto. «Abbiamo voluto fortemente portare a Casalbordino un appuntamento di grande qualità artistica – sottolinea l’assessore al Turismo Paola Basile – per offrire a cittadini, turisti e visitatori una serata di musica, energia e spettacolo all’altezza della nostra estate.

I Dirotta su Cuba, con la voce di Simona Bencini e il nuovo progetto “INTO THE GRUV”, rappresentano una proposta capace di coinvolgere un pubblico ampio e di trasformare il nostro Lungomare in un grande palcoscenico a cielo aperto». La serata si inserisce nel ricco programma di appuntamenti organizzati a Casalbordino per il 14 e 15 agosto, che accompagneranno residenti e visitatori tra tradizione, momenti religiosi, musica e intrattenimento. A chiudere la grande serata sul Lungomare saranno gli spettacolari fuochi pirotecnici, che illumineranno il cielo di Casalbordino regalando al pubblico un suggestivo gran finale. Il programma completo degli appuntamenti del 14 e 15 agosto è riportato nella locandina ufficiale.

Sabato 15 agosto, ore 21.30 – Piazzale Aldo Moro, Casalbordino Lido: Dirotta su Cuba – “INTO THE GRUV”, con Simona Bencini. Una grande notte di musica, energia e divertimento per vivere insieme il Ferragosto Casalese.