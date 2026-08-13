Cento giorni senza pioggia nei campi, l'allarme di Coldiretti

Tra caldo estremo, siccitÃ , grandine e incendi i danni allâ€™agricoltura italiana hanno superato i tre miliardi di euro, secondo una prima stima Coldiretti, ma il conto degli effetti del cambiamento climatico potrebbe ulteriormente aggravarsi se lâ€™assenza di precipitazioni dovesse perdurare.

La situazione piÃ¹ critica resta concentrata al Nord, dove la scarsitÃ dâ€™acqua sta mettendo a rischio intere produzioni. In alcune aree il mais rischia di andare completamente perso, mentre cresce lâ€™allarme per il riso, con punte del 40% di calo del raccolto. Al Sud e nelle Isole, invece, lo stress idrico interessa soprattutto ortaggi e pomodoro, con il rischio di una riduzione delle rese. Preoccupazioni anche nel Centro Italia, dove le temperature elevate continuano a mettere sotto pressione ortaggi, frutta, oliveti e vigneti.

In Abruzzo, in particolare nella provincia di Chieti, siccitÃ e alte temperature stanno provocando danni nei vigneti e negli oliveti situati nelle aree non irrigue. Lâ€™assenza di precipitazioni si protrae ormai da circa 100 giorni e lo stress idrico sta mettendo a dura prova le coltivazioni, con conseguenze che si tradurranno in un calo rilevante della produzione. Particolarmente esposte sono le aziende che non possono contare sullâ€™irrigazione e che stanno affrontando una situazione sempre piÃ¹ critica, aggravata dalle temperature elevate.

Allâ€™emergenza siccitÃ si aggiunge infine lâ€™emergenza incendi: in Sardegna i roghi hanno giÃ devastato migliaia di ettari di pascoli e coltivazioni, causando la perdita di animali, alveari, foraggi e strutture agricole. Complessivamente, dallâ€™inizio dellâ€™anno sono quasi 80mila gli ettari di boschi e terreni andati in fumo, secondo lâ€™analisi Coldiretti su dati Effis.

La situazione conferma l'urgenza di investire nella realizzazione di un piano nazionale degli invasi dotati di sistemi di pompaggio in grado di produrre energia elettrica. Oggi l'Italia riesce infatti a trattenere appena l'11% dell'acqua piovana, una quota insufficiente per affrontare periodi di siccitÃ sempre piÃ¹ frequenti e intensi. Si tratta di un progetto immediatamente cantierabile che consentirebbe di trattenere e accumulare lâ€™acqua piovana durante tutto lâ€™anno, riducendo gli effetti degli eventi meteorologici estremi e contribuendo a prevenire esondazioni e allagamenti. I bacini, realizzati con materiali naturali e senza lâ€™utilizzo di cemento, sarebbero destinati agli usi civili e agricoli â€“ spiega Coldiretti â€“, oltre a rappresentare una fonte di energia idroelettrica rinnovabile. Il piano prevede inoltre il recupero e la piena valorizzazione delle infrastrutture idriche giÃ esistenti. Per affrontare in modo efficace lâ€™emergenza climatica, perÃ², Ã¨ necessario adottare una strategia complessiva che includa anche la manutenzione dei corsi dâ€™acqua e il potenziamento delle reti di distribuzione, cosÃ¬ da garantire una gestione piÃ¹ efficiente delle risorse idriche.



