Francesca Michielin in concerto a Casalbordino per la festa della Madonna dei Miracoli

Appuntamento nella serata di giovedÃ¬ 11 giugno, a Casalbordino, per il concerto di Francesca Michielin che chiuderÃ i tradzionali e sempre partecipati festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli.
A organizzare lo spettacolo musicale Ã¨ il Comitato Feste 2026.
La cantautrice e polistrumentista, nota al grande pubblico per aver vinto X Factor nel 2011, si Ã¨ classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez.
Location del concerto, con ingresso gratuito per il pubblico, Piazza Giovanni Paolo I, dalle ore 21,30.
Foto in evidenza dalla pagina Facebook Francesca Michielin