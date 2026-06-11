Premio Emiliano Giancristofaro, sabato l'appuntamento

Lanciano torna a ospitare il Premio Emiliano Giancristsofaro.

Ãˆ in programma sabato 13 giugno prossimo, a partire dalle 9,00 nella splendida cornice dellâ€™Auditorium Diocleziano, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del riconoscimento istituito su iniziativa della rete regionale delle Pro Loco UNPLI Abruzzo, con la collaborazione del Comune di Lanciano, della Rivista Abruzzese e di Italia Nostra â€“ Lanciano.

Le 27 sedi di Servizio Civile dellâ€™UNPLI hanno partecipato allâ€™attuazione di 7 progetti nazionali; la loro realizzazione nelle diverse sedi territoriali ha generato complessivamente 40 interventi progettuali sul territorio. Nellâ€™ambito di tali attivitÃ , circa 60 volontarie e volontari del Servizio Civile Universale, impegnati nelle sedi accreditate della rete regionale delle Pro Loco UNPLI, riceveranno un riconoscimento speciale per il lavoro di ricerca, studio e approfondimento svolto durante lâ€™anno di servizio e confluito nella relazione finale prevista dal programma. Le relazioni saranno valutate da una commissione composta da personalitÃ di elevato profilo culturale e concorreranno allâ€™assegnazione dei premi messi a disposizione dallâ€™UNPLI Abruzzo.

Per la prima volta, i temi sono stati molteplici, pertanto il lavoro della segreteria del premio Ã¨ stato rendere omogenee le categorie nelle quali inserire i vari elaborati: patrimonio naturalistico, ambiente e biodiversitÃ ; patrimonio storico, artistico e culturale; patrimonio linguistico e identitÃ locali; identitÃ nazionale, memoria e tradizioni.

Â«Ãˆ un legame a doppio filo quello che lega lâ€™UNPLI a Giancristofaro â€“ sottolinea il presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio â€“ Siamo convinti che questa iniziativa meriti il rilievo che ha, da parte nostra ci impegneremo costantemente per tramandare gli insegnamenti dellâ€™insigne studioso lancianese. Un ringraziamento va al Comune di Lanciano, che ci appoggia in questo progetto, e alla famiglia Giancristofaro, perchÃ© ci sostiene con convinzioneÂ».

Â«Sempre con grande piacere â€“ nota il vice sindaco e assessore alla Cultura di Lanciano, Danilo Ranieri â€“ accogliamo la richiesta di collaborazione dellâ€™UNPLI Abruzzo per omaggiare uno dei personaggi di spicco del panorama culturale regionale e nazionale contemporaneo, figlio della nostra cittÃ , di cui ricordiamo lo straordinario impegno per preservare e valorizzare le tradizioni, il folklore e il patrimonio culturale immateriale abruzzese. Un grande in bocca al lupo ai volontari, sia per il premio che per il loro futuroÂ».

Alla cerimonia di premiazione interverranno anche il presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina, e la responsabile nazionale per il Servizio Civile Universale UNPLI, Bernardina Tavella. La Commissione di valutazione degli elaborati del bando Ã¨ composta da Lia Giancristofaro (presidente), Lucia Di Virgilio, Rosada Gabriele Testa, Enrico Giancristofaro, Delia Della Morgia, Marco Di Francesco, Pierluigi Vinciguerra, Susanna Giancristofaro, Danilo Ranieri.

Per ulteriori informazioni e per i contatti, si rimanda alla pagina dedicata al premio del sito internet UNPLI Abruzzo, www.unpliabruzzo.info/premiogiancristofaro.