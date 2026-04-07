Out of Frame, la band lancianese debutta con “Let Me Be”

È uscito nei giorni scorsi “Let Me Be”, il primo singolo degli Out of Frame, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta del debutto assoluto della band, un brano che introduce con forza l’identità sonora tra garage e alternative rock.

«Avete presente cosa si prova quando ci si sente fuori da tutto, fuori dal mondo? Quando cerchiamo di mostrarci forti e sereni agli occhi degli altri, ma dentro abbiamo pensieri martellanti quasi come un inferno e nonostante ciò ci teniamo tutto dentro? Ecco, “Let me be” è proprio questo: la richiesta di essere lasciati essere così come si è, senza pressioni e senza dovere essere qualcosa che non si è per davvero», spiega la band.

Nati circa un anno fa, gli Out of Frame sono oggi composti da Vanessa Simone (voce), Flavio Scarinci (chitarra), Lorenzo Bruccoleri (basso), con il supporto di Taf alla gestione del suono e al mixaggio. Dopo le prime esperienze live tra giugno e ottobre 2025 nel territorio lancianese, dove ha raccolto fin da subito un buon riscontro, la band ha attraversato una fase di pausa per concentrarsi sulla scrittura di materiale originale.

“Let Me Be “ nasce proprio da questo percorso: un brano diretto che racconta un senso di alienazione profonda. Pressioni esterne, identità in crisi e bisogno di liberazione: il pezzo, in inglese, mette al centro un’urgenza emotiva, traducendo in musica un conflitto interiore che si muove tra rabbia trattenuta e fragilità.

Con “Let Me Be”, gli Out of Frame segnano il primo passo di un percorso artistico ancora tutto da esplorare. Buon ascolto!

Ascolta ora “Let Me Be” e segui la band sui canali social: https://linktr.ee/oof.band