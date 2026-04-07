'Se vedi le ombre', il nuovo singolo dell'abruzzese Melma

E' uscito venerdì 3 aprile 2026 "Se vedi le ombre", il nuovo singolo di Melma, progetto solista di Flavio Scarinci, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali.



«Potrei racchiudere il significato del brano in una domanda: quanto posso mentire a me stesso davanti a un mondo fatto di doppi giochi, dove le persone cercano competitività e arrivano a distruggere i sogni degli altri solo per sentirsi più sicure?».



Da qui nasce se vedi le ombre: un flusso diretto, senza filtri, che mette al centro il caos mentale e la difficoltà di sentirsi davvero parte di qualcosa, senza doversi adattare o nascondere .



«A un certo punto mi sono detto che tanto vale essere quello che sono con tutti i sensi di colpa, le imperfezioni e le mie cazzate, anche se questo significa rinunciare al “privilegio” di essere accettato da tutti».



Il brano si muove tra immagini instabili e molto concrete, come quella iniziale dei “palazzi che sembrano di carta”, simbolo di una realtà fragile che può crollare addosso da un momento all’altro. All’interno di questo scenario prende forma un confronto continuo con sé stessi.



«Sto cercando di combattere la guerra contro la mia testa, che mi porta verso una riflessione pessimistica su ogni cosa. Ma sto anche cercando di ricordarmi che posso vincere anche dopo cento sconfitte e che tutto, prima o poi, passa».



Ascolta se vedi le ombre: https://linktr.ee/melma.music