'Gospel&Cuore', successo di pubblico e partecipazione al Teatro Marrucino di Chieti

Un San Valentino allâ€™insegna della musica, dellâ€™emozione e della solidarietÃ : lâ€™evento di venerdÃ¬ 14 febbraio nella spettacolare cornice del Teatro Marrucino di Chieti GOSPEL & CUORE ha registrato il tutto esaurito, confermandosi un grande successo di pubblico e partecipazione.

La serata Ã¨ stata organizzata in occasione del ventennale del Coro Gospel Sound Machine, diretto dal maestro Loris Medoro, insieme alla loro live band, ed Ã¨ nata come un evento speciale capace di unire musica di qualitÃ , valore culturale e impegno sociale.

Parte del ricavato, infatti, sarÃ devoluto a sostegno di Inclusiamo che si occupa di fornire supporto alle persone con disabilitÃ e alle loro famiglie, promuovendo progetti di inclusione, sensibilizzazione e sostegno sociale, in collaborazione con scuole, enti e istituzioni culturali, il cui obiettivo Ã¨ costruire una comunitÃ piÃ¹ accogliente e accessibile, in cui ogni persona possa sentirsi parte attiva. Realizzata nel giorno di San Valentino, la serata si Ã¨ svolta in compartecipazione con il Comune e con il supporto degli sponsor, creando un forte legame tra istituzioni, territorio e pubblico.

Il concerto ha coinvolto gli spettatori fin dai primi momenti anche grazie a Federico Perrotta che ha guidato la serata con il suo umorismo in maniera brillante: il pubblico, entusiasta e partecipe, ha cantato e ballato, vivendo il live come una vera esperienza condivisa, anche grazie allâ€™acustica coordinata magistralmente dal service di Giampiero e Simone Di Leonardo della ditta GDL Audio Visual insieme alle luci di Lorenzo Cerritelli. Ospiti dâ€™eccezione della serata, I Neri Per Caso, che hanno regalato unâ€™esibizione da ricordare. Le loro inconfondibili armonie vocali hanno incantato la platea, creando unâ€™atmosfera intensa ed emozionante e rendendo il concerto un momento di grande impatto artistico.

A chiudere la serata, una degustazione finale, pensata come momento conviviale e di incontro, offerta da Tenuta Ulisse, il mercato del pane e azienda agricola Iacovella, che ha concluso un evento giÃ straordinario nel segno della condivisione e del piacere di stare insieme. Un appuntamento che ha celebrato ventâ€™anni di musica, lâ€™amore per il canto e lâ€™importanza dellâ€™inclusione, lasciando un ricordo indelebile in tutti i presenti.

Potete seguire i prossimi appuntamenti del coro sui loro social cercando Gospel Sound Machine.

Foto di Andrea Milazzo