ACLI Terra Chieti: Nicola D’Auria eletto presidente provinciale

Nicola D’Auria è il nuovo presidente provinciale di ACLI Terra Chieti. L’elezione è avvenuta all’interno del Consiglio provinciale formatosi a seguito del congresso celebrato lo scorso 30 novembre 2025, segnando un momento di rinnovamento e ambizione per l’associazione professionale agricola delle ACLI nel territorio teatino.

D’Auria, classe 1965, figura di spicco del panorama imprenditoriale abruzzese, è titolare della storica Cantina Dora Sarchese di Ortona. È stato presidente nazionale del Movimento Turismo del Vino e attualmente è Coordinatore Territoriale dell’Abruzzo e delegato di Chieti per l’Accademia Italiana della Cucina e, nel recente congresso di Bologna, è stato eletto componente del Consiglio nazionale di ACLI Terra.

A margine della sua proclamazione, Nicola D’Auria ha delineato gli obiettivi del suo mandato, sottolineando la volontà di rafforzare il ruolo dell’associazione come ponte tra il mondo produttivo e le tutele sociali: «Accolgo questo incarico - spiega il neopresidente - con grande senso di responsabilità e con l’auspicio di incrementare significativamente il lavoro della sezione provinciale di Chieti.

ACLI Terra ha il compito istituzionale fondamentale di tutelare e promuovere il mondo rurale, sostenendo non solo l’impresa agricola, ma la dignità dei lavoratori e la valorizzazione delle aree interne. In un territorio a forte vocazione come il nostro, dobbiamo essere protagonisti dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale.Un ringraziamento sincero va al presidente nazionale, Nicola Tavoletta, per la fiducia che ha riposto in me, designandomi nella lista nazionale da cui sono uscito eletto al Consiglio nazionale, e per la visione che sta imprimendo all'associazione a livello centrale. Ringrazio il presidente provinciale delle ACLI di Chieti, Antonello Antonelli, per il costante supporto e la sinergia operativa, e il componente della Direzione Nazionale, Mimmo D’Alessio, per il prezioso contributo strategico. Lavoreremo uniti per dare voce alle istanze dei nostri associati e per la crescita dell'intero comparto provinciale. Un ringraziamento speciale va al mio predecessore, Daniele D’Amario, per l’impegno e l’importante opera svolta nel corso del suo mandato, che ha permesso ad ACLI Terra Chieti di consolidare la propria presenza sul territorio.

ACLI Terra si conferma un punto di riferimento per il mondo agricolo e rurale, operando per la salvaguardia dell’ambiente, la promozione del Made in Italy e la tutela dei diritti sociali nelle campagne, con un’attenzione particolare alle nuove sfide della transizione ecologica e della sicurezza alimentare».