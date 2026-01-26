"Musicalmente” con Pietro Morello: Chieti canta, si emoziona e si riconosce

Un teatro colmo in ogni ordine di posto, oltre 400 persone unite da un’unica voce: quella della musica come strumento di educazione, inclusione e comunità. È questo lo straordinario risultato di “Musicalmente”, il workshop ideato e condotto da Pietro Morello, operatore umanitario, divulgatore e artista tra i più seguiti e apprezzati dalle nuove generazioni, andato in scena al Teatro Marrucino di Chieti in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione.

L’evento, a ingresso gratuito, è stato fortemente voluto e organizzato dall’Associazione Erga Omnes e da Radio Teate On Air, dimostrando come la cultura accessibile non sia un’utopia, ma una scelta concreta, possibile e profondamente trasformativa.

In platea, famiglie, mamme, bambini, studenti, giovani e adulti: generazioni diverse sedute fianco a fianco, accomunate dal desiderio di cantare, emozionarsi, ascoltarsi. Un’esperienza collettiva capace di abbattere barriere e creare connessioni autentiche attraverso il linguaggio universale della musica.

La serata è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti, a conferma dell’importanza di investire in iniziative culturali inclusive e ad alto valore educativo.

Ha presentato l'evento Francesca Michetti, insieme al presidente dell’Associazione Erga Omnes ed editore di Radio Teate On Air, Pasquale Elia, accompagnando i presenti in un percorso di riflessione, emozione e partecipazione attiva.

Musicalmente non è stato soltanto un evento, ma un segno. Un momento destinato a rimanere nella memoria della città di Chieti, a ricordare che quando l’educazione incontra la musica nasce qualcosa che va oltre il palco: nasce comunità.