Giorno della Memoria, a Ortona l'incontro "La lezione della storia"

Martedì 27 gennaio, alle ore 10.00, nella Sala Eden, il Comune di Ortona celebra il Giorno della Memoria con l’incontro pubblico “La lezione della storia”, promosso dall’Assessorato alla Cultura.

L’iniziativa propone un momento di approfondimento dedicato alla Shoah e al valore della memoria storica come strumento di conoscenza e comprensione del presente. A intervenire sarà il giornalista e saggista Carlo Romeo, relatore della mattinata, con la moderazione di Enrico Giancristofaro.

“Il Giorno della Memoria è un’occasione per rimettere al centro i fatti, le storie e le persone - dichiara l’assessore alla Cultura, Italia Cocco - Studiare ciò che è accaduto non significa restare nel passato, ma imparare a leggere il presente con maggiore consapevolezza. Incontri come questo aiutano soprattutto i più giovani a dare un senso alle parole memoria, diritti e dignità, che non sono concetti astratti, ma parti concrete della nostra vita quotidiana”.

L’appuntamento, dedicato agli studenti delle scuole cittadine, è aperto al pubblico e si inserisce nel percorso di iniziative culturali promosse dal Comune per mantenere viva l’attenzione sui temi della memoria storica, in particolare tra le nuove generazioni.

La comunità è invitata a partecipare.