Tournée estiva Alexian Group di Santino Spinelli, le date

Prosegue con grande entusiasmo la tournée estiva dell’Alexian Group di Santino Spinelli, storico ambasciatore della cultura rom e tra i più autorevoli musicisti e compositori italiani di musica romanì, che porterà in diverse città italiane il suo inconfondibile repertorio di canti, musiche e danze della tradizione rom.

Dopo le prime tappe di successo, il gruppo si esibirà nelle seguenti date: il 2 agosto a Cagliari, in Piazza del Carmine, alle 21,30 dove sarà previsto il concerto con l’Alexian Group e i solisti dell’Orchestra Europea per la Pace: Tania Di Giorgio (soprano), Vittorio Prudente (baritono), Bianca D’Amore (soprano), Alexian Santino Spinelli (fisarmonica), Gennaro Spinelli (violino), Evedise Spinelli (arpa), Davide Chiarelli (percussioni) e David Perpetuini (clarinetto/sax soprano). Il 13 agosto a Rocca San Giovanni (Chieti), in Piazza degli Eroi, alle 21,30 in programma il concerto con l’Alexian Group con canti, musiche e danze rom con Alexian Santino Spinelli (fisarmonica), Evedise Spinelli (arpa), Maria Chiara Papale (voce), Davide Chiarelli (percussioni), Luciano Pannese (contrabbasso), Davide Perpetuini (clarinetto/sax soprano), Gualtiero Lamagna (bouzuki e chitarra) e la danzatrice Giulia.

Si prosegue il 14 agosto ad Arezzo, nell’Arena Eden alle 21,15 con Alexian Santino Spinelli (fisarmonica), Evedise Spinelli (arpa), Luciano Pannese (contrabbasso), Gualtiero Lamagna (bouzuki e chitarra), David Perpetuini (clarinetto/sax soprano) e Federico Binetti (percussioni), il 15 agosto a Livorno, nella Fortezza Vecchia (Medicea), sempre alle 21,15 si esibiranno: Alexian Santino Spinelli (fisarmonica), Evedise Spinelli (arpa), Davide Chiarelli (percussioni), David Perpetuini (clarinetto/sax soprano) e Gualtiero Lamagna (bouzuki e chitarra).

“Questa tournée rappresenta per noi non solo un viaggio musicale, ma soprattutto un percorso di incontro tra culture e popoli – dichiara Santino Spinelli – la musica rom è una musica di libertà e di emozione che unisce e supera ogni barriera. Portarla nelle piazze italiane significa condividere un messaggio universale di pace e fratellanza”.