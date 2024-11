Charter Night del Lions Club Ortona: Donati 1000 € alla Chirurgia Senologica dell'Ospedale locale

Sabato 16 novembre si è svolta ad Ortona, presso “LE DIMORE", la Charter Night del Lions Club Ortona.

Sentita la partecipazione dei soci ed ospiti, la serata è stata caratterizzata dalla presenza del governatore Mario Boccaccini e autorità lionistiche provenienti, oltre che dalla zona, anche in rappresentanza di altre regioni.

Durante la serata la Presidente Irene Ferrara ha consegnato un assegno di € 1000 che il club, attraverso una raccolta fondi, ha donato alla Chirurgia senologica dell’ospedale di Ortona per l'arredamento della pink room in corso di realizzazione presso il reparto,

L'assegno è stato consegnato al Dirigente Medico del reparto, Dottor Politi .



La serata ha visto anche l'ingresso del nuovo socio, il dottore Giuseppe Tella, che per il club rappresenta la continuità con il socio fondatore, l’indimenticabile dottor Rocco Tella.



La serata è stata allietata dal flauto traverso suonato dal maestro Roberto De Grandis.