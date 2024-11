"Vite ad Ampio Spettro", evento per discutere di inclusione scolastica

Sabato 23 novembre alle 15:30, il Campus Universitario di Chieti ospiterà "Vite ad Ampio Spettro" – un convegno pensato per fare chiarezza sull'inclusione scolastica per le persone autistiche e con disabilità. Sarà un momento importante per confrontarsi e comprendere le modalità più efficaci per supportare ogni studente all'interno delle scuole, seguendo le Linee Guida ufficiali.

Insegnanti, educatori e famiglie: un invito a partecipare

Tra i relatori ci saranno professionisti di alto profilo, come Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), Salvatore Nocera, esperto di normative sull'inclusione, e Riccardo Alessandrelli, neuropsichiatra infantile e responsabile dell'Unità di Neuropsichiatria dell'ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti. Ognuno di loro porterà un contributo prezioso per riflettere su come rendere l'inclusione scolastica concreta e alla portata di tutti.

Perché questo evento è importante

L'incontro è aperto a insegnanti, educatori, genitori e a chiunque desideri approfondire l'inclusione scolastica. Si parlerà di come sostenere le persone autistiche e con disabilità, di strategie e di risorse concrete per migliorare il sistema educativo. Il convegno è reso possibile grazie alla collaborazione tra l'associazione Asperger Abruzzo, l'Università di Chieti e la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

Partecipare significa fare un passo concreto verso un'educazione che abbraccia le diversità e valorizza ogni studente per ciò che è. Vi aspettiamo!

Marie Helene Benedetti

Presidente dell'associazione Asperger Abruzzo