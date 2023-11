“Il Confine” di Walter Nanni protagonista al Premio Nazionale Lea Garofalo

Una giornata di riflessione e testimonianza conclusasi con un momento di festa e convivialità con il regista pescarese Walter Nanni. È la sintesi della prima giornata del Premio Nazionale Lea Garofalo a Casoli organizzato dall’associazione Dioghenes in collaborazione con WordNews.it, Romanzi Italiani, Lo Scriptorium, l’I.I.S.S. “Algeri Marino” di Casoli e che rientra nell’ambito del VII edizione del Festival della Legalità e con il patrocinio del Comune di Casoli.

Il pomeriggio presso il Cinema-Teatro di Casoli è iniziato con un convegno storico animato dal responsabile scuole e università dell’associazione Pino Cassata e dalle relazioni del prof. Giovanni Cerchia dell’Università del Molise e lo storico e ricercatore Campo internamento Casoli Giuseppe Lorentini, i saluti della dirigente Cavaliere, dell’Amministrazione Comunale, dell’Anpi, del Presidente della Fondazione Brigata Maiella Antonio Innaurato e le testimonianze della professoressa Rosa Lucia Tiberio e di Antonino Schilirò. Il prof. Cerchia ci ha accompagnato lungo tutto il novecento, dalla resistenza al nazi fascismo fino alle moderne resistenze civili e sociali contro le mafie, per la legalità e a difesa del bene comune. Lorentini nel suo intervento si è soffermato sulla storia di Casoli, sul campo di internamento, sulle testimonianze di sopravvissuti.

Dopo l’anteprima a Pescara per la stampa i ragazzi dell’Istituto Algeri Marino e tutti i presenti hanno assistito alla prima assoluta di “Il Confine” di Walter Nanni. Un film nato da un progetto promosso dalla Garante regionale per l’Infanzia Maria Concetta Falivene e che ha coinvolto oltre 150 ragazzi di Rancitelli a Pescara.

Questa mattina una delegazione dell’associazione Dioghenes APS, insieme ai rappresentanti amministrativi e scolastici di Casoli, incontra gli Studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Silvio Spaventa”. Nel pomeriggio si tornerà presso il Cinema Teatro di Casoli per il dibattito ““A che punto siamo con i Testimoni di Giustizia? La denuncia contro le mafie”. Nell’occasione verranno presentati i libri “Una vita contro la camorra” e “Una fimmina calabrese” scritti da Paolo De Chiara e pubblicati da Bonfirraro. Dopo i saluti di Massimo Tiberini (Sindaco di Casoli), Costanza Cavaliere (Dirigente IISS “Algeri Marino”), Antonino Schilirò (collaboratore WordNews.it) e Pino Cassata (Resp. Scuole e Università Dioghenes APS) interverranno Marisa Garofalo (sorella di Lea Garofalo),un testimone di giustizia,Paolo De Chiara (scrittore, direttore WordNews.it), l’On. Stefania Ascari (Commissione Antimafia, in collegamento), l’On. Angela Napoli (già componente commissione Antimafia, Resp. Legalità Dioghenes APS, in collegamento) e il Senatore Etelwardo Sigismondi (Commissione Antimafia, in collegamento) che saranno moderati dalla giornalista Maria Teresa Notarianni.