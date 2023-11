Lucio Cieri, Coordinatore Forza Italia Ortona, ringrazia il rappresentante locale di Fratelli d'Italia, Angelo Di Nardo

"Ringraziamo il rappresentante locale di Fratelli d'Italia Angelo Di Nardo per aver accolto favorevolmente l'elezione della consigliera Federica Paolucci a presidente del consiglio comunale e averla riconosciuta come espressione dell'area di centro destra. Quanto accaduto rappresenta una premessa a quella che è l'intenzione di tutte le forze di centro destra e di cui Forza italia si è fatta fin da subito promotrice, di lavorare a un'unica compagine politica, unita nei programmi e che rappresenti un'alternativa valida per il futuro della città di Ortona", queste le parole del coordinatore locale di Forza Italia Lucio Cieri.



"Da sempre l'obiettivo di noi forzisti è quello di costruire un confronto e un dialogo concreto, aperto con gli altri protagonisti dell'area di centro destra fermo restando l'attività amministrativa", ha spiegato Cieri.



"L'elezione della presidente Paolucci è derivata dalla votazione a maggioranza del consiglio comunale non condizionata da alcun accordo precedente. Auguriamo un buon lavoro al neoeletto presidente del consiglio comunale", conclude il coordinatore Cieri.



da c.s. Lucio Cieri Coordinatore Forza Italia Ortona