Accademia Italiana della Cucina, la Delegazione di Chieti celebra la “Conviviale Ecumenica” 2023

“Il riso, il mais e gli altri cereali (grano, farro, orzo, avena, segale) nella cucina della tradizione regionale”: è questo il tema della “Conviviale Ecumenica” 2023 che la Delegazione di Chieti dell’Accademia Italiana della Cucina, guidata da Nicola D’Auria (nella foto), vivrà giovedì 19 ottobre, alle ore 19.30 presso il ristorante “Sant’Eufemia” di Fara Filiorum Petri, gestito da decenni da Cesare Della Valle e Patrizia De Vitis, custodi attenti di tante tradizioni culinarie del territorio.

«La Conviviale Ecumenica – spiega D'Auria, che oltre ad essere delegato di Chieti è anche Coordinatore Territoriale Abruzzo dell’Accademia – è il momento più importante dell’anno accademico, in cui si sintetizza il lavoro di un anno attorno al tema scelto dall’Accademia per tutte le delegazioni sparse per il mondo: non è solo una serata in cui la ricerca culinaria degli chef si coniuga con lo studio attento degli accademici sul tema dell’anno, ma anche il momento in cui si presenta il lavoro di approfondimento fatto in diversi mesi e che ha prodotto il volume monotematico che viene consegnato ai partecipanti alla conviviale. La nostra delegazione sente forte la responsabilità di essere all’altezza della ricerca culturale dell’Accademia visto che tra di noi ci sono il vicepresidente vicario Mimmo D’Alessio e il direttore del Centro Studi Territoriale Maurizio Adezio, che ha guidato gli accademici nei meandri di un tema ampio ed articolato, che in Abruzzo può essere vastamente declinato».

La serata di giovedì, che si aprirà in contemporanea con quella di tutte le delegazioni sparse nel mondo, fatti salvi i fusi orari, vedrà la partecipazione di tutti gli accademici della delegazione; la relazione introduttiva alla serata, sul tema dell’anno, sarà tenuta dal prof. Francesco Galiffa, mentre a presentare i piatti della serata, scelti dai membri della Consulta Accademica sarà, in loro rappresentanza, Antonello Antonelli.