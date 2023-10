Work in PROGRESS: l’ITS MO.ST presenta il suo corso formativo per il settore Ferroviario

L’ITS MOST – Istituto di alta specializzazione per la Mobilità Sostenibile di Ortona continua la sfida volta all’attivazione di corsi per professionisti nel comparto ferroviario. In collaborazione con TUA Spa, istituisce l’Academy dedicata alla formazione di specialisti nella gestione del trasporto ferroviario, che presenterà la sua offerta formativa al Progress – Fiera del Lavoro, del sociale e della Formazione, presso il Polo Fieristico d’Abruzzo che si terrà a Lanciano dal 20 al 22 ottobre 2023. L’Academy ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati impegnati nell’erogazione dei servizi per il lavoro e per la formazione ferroviaria. Di particolare rilevanza sarà il convegno in programma venerdì 20 ottobre, ore 11,00 presso il Padiglione Istituzionale dal titolo “I nuovi percorsi formativi nel trasporto ferroviario – formazione, nuove competenze ed opportunità di lavoro”, organizzato dalla TUA in collaborazione con ASSTRA - Associazione Nazionale di Trasporto Pubblico e il Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, durante il quale verranno presentate, nel dettaglio, le iniziative per formare figure professionali da impiegare nel trasporto ferroviario. Grazie al percorso promosso dall’Academy TUA-ITS MO.ST, e con la collaborazione di FORFER, Centro di Formazione riconosciuto da ANSFISA in campo nazionale, sarà possibile acquisire le competenze e le licenze per diventare: Preparatore del Treno, Agente di Condotta (Categoria A1/A4: locomotori di manovra o qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra; Categoria B: treni passeggeri e merci) e, contemporaneamente, conseguire il titolo di Tecnico Superiore per il Trasporto delle Merci e Persone Intermodale (Diploma di Specializzazione europeo- 5°livello EQF-L. 99/2022). “Il trasporto ferroviario è tra le modalità di trasporto con minore impatto negativo per l’ambiente e per il territorio, inoltre, una tra le modalità di spostamento più sicure e più efficienti, attrattore turistico del territorio grazie all’integrazione modale con bike e mobilità sharing”, dichiara il Presidente dell’ITS MO.ST Ing. Alfonso Di Fonzo, che prosegue “Il settore contribuisce in modo sostanziale all'economia dell'UE, impiegando direttamente circa 1 milione di persone nelle imprese per i servizi di trasporto ferroviario e nei gestori dell’infrastruttura. Il sistema ferroviario europeo trasporta circa 1,6 miliardi di tonnellate di merci e 9 miliardi di passeggeri all'anno ed è fondamentale per l'attuazione della strategia dell'UE volta a garantire un settore dei trasporti più sostenibile, la coesione economica e sociale e la connettività dei cittadini europei all'interno e tra gli Stati membri”. “Con la nostra iniziativa formativa” spiega la direttrice dell’ITS MO.ST, Dott.sa Emanuela Di Luca, “proponiamo un processo di qualificazione e sviluppo della mobilità sostenibile

