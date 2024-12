La Proloco di Villa Caldari - Ortona annuncia il primo evento del 2025, ossia “ASPETTANDO LA BEFANA”.



Infatti domenica 5 gennaio, dalle ore 16:30 in poi in Piazza Garibaldi di Villa Caldari, è previsto l'arrivo della BEFANA che consegnerà a tutti i bambini un dolce regalo, mentre per i più grandi ci sarà un rinfresco e vin brulè!