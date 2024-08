Sabato 24 agosto appuntamento con "Stregati dalla luna"- La Notte Bianca

Una notte tutta da vivere quella di sabato 24 agosto quando si rinnoverà l 'appuntamento con la Notte bianca. La città è pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico sotto il cielo di fine agosto.



Un programma articolato di eventi che si terranno nelle piazze principali per la direzione artistica di Francesco Di Tullio.

Musica, dj set, balli di gruppo, danze orientali, rievocazioni storiche e non mancherà il buon cibo, da gustare mentre si passeggia per le vie che si animeranno dalle 18 fino all'alba.

Si comincia alle 20.00 con il Palio delle chiavi d'argento in piazza del Teatro Tosti, manifestazione giunta alla seconda edizione, a cura della Compagnia del Castello,

alle 21.00 i Tea for four , formazione abruzzese, composta dai maestri Paolo Angelucci, Augusto Miccoli e Alberto Desiderio, sarà in concerto a piazza Porta Caldari,

alle 21.30 si esibirà, nel centro storico e lungo la Passeggiata Orientale, la Mo better band, una street band funky abruzzese, che ha partecipato a Italia's got talent, in uno spettacolo itinerante.

Alle 22.00 dj set con Gianluca Iezzi e concerto dei Deep Inside a cura delle attività di piazza degli Eroi Canadesi, sempre alle 22.00 saranno in concerto in piazza della Repubblica, i Fuzzy Dice. La band abruzzese propone un repertorio anni 50 e 60, ha all'attivo più di 500 concerti e ha collaborato con Bobby Solo e la Little Tony Family. Numerose, inoltre, le esibizioni nei più importanti programmi televisivi tra i quali Storie Italiane, Guess my age, Telethon, Avanti un altro, I soliti ignoti, Italia si, Camper, Isoradio 103.3 e da Fiorello a Viva Rai 2.

Alle 23 a Porta Caldari di scena l'Allerjia Capri band, la big band di sette elementi che ha animato le notti di Capri, quelle del club più esclusivo "Anema & Core" e della costiera Amalfitana. Più volte ospiti in Rai e Mediaset per esibizioni e nei capodanni di piazza.

A mezzanotte, in piazza della Repubblica, spazio al dj Claudio Guerrini conduttore radiofonico di Rds. Guerrini nella sua carriera ha collaborato con radio Subasio, Radio Kiss Kiss, Radio Rai, Rtl 102.5. Da anni conduce tutti i giorni su RDS e RDS Social Tv il programma 'Guerrini & Lanfranchi Show', con Roberta Lanfranchi. Per Rai 1 è stato, inoltre, inviato di 'Buono a sapersi' e 'La prova del cuoco'. Animatore dei preshow di molti artisti, tra cui Vasco Rossi, Ligabue, Elisa, R.E.M. e molti altri.

La passione per la musica dance lo porta da sempre a esibirsi come deejay nei club e nelle piazze di tutta Italia.

All'una Spaghetto piccante & danze orientali, in Largo Farnese, alle 05.00 Caffè concerto con Elena Cacciagrano arpista e Marianna Pepe violinista in piazza del Teatro Tosti e Passeggiata Orientale.

L'area food sarà allestita in via della Libertà, via Cavour, e Largo Farnese dalle 18.00 fino alle 03.00.



La manifestazione ha comportato la necessità di disegnare una diversa viabilità.

Questa la dislocazione degli eventi e la viabilità per Notte Bianca

Per ulteriori dettagli sulla viabilità clicca quì

Nell'occasione è stata anche emanata un'ordinanza commissariale in cui si prescrive il divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglia di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bevande in bottiglia di vetro e lattine nel corso dell'evento e un'altra ordinanza con cui si proroga l'orario delle attività di intrattenimeto musicale alle 3 di domenica 25 agosto in deroga all'ordinanza sindacale n.56 del 20 luglio 2016.

La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale e rientra negli appuntamenti del calendario estivo "Un tuffo nel blu".