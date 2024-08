Festeggiamenti in onore di San Zefirino Martire e Papa e San Rocco a Caldari (ch) domenica 25 e lunedì 26 agosto 2024

Il momento più atteso dell’anno da tutti i Caldaresi, è arrivato.

Dal 25 al 26 agosto 2024 a Caldari (Ch) si svolgeranno i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni “San Zefirino Martire e Papa e San Rocco”, organizzati dal Comitato Feste Patronali della “Parrocchia di San Zefferino P.M.” Caldari - 2023/2024.

Oltre alle celebrazioni religiose e tradizionali, il principale appuntamento è in Piazza della Chiesa per domenica 25 agosto, dove, alle 21:30, si terrà il concerto gratuito di PIERDAVIDE CARONE, cantante giunto al successo in seguito alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, in cui si è classificato terzo vincendo il premio della critica. Carone ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2012 insieme a Lucio Dalla, suo pigmalione, con il brano Nanì, classificandosi al quinto posto. Vincitore dei Wind Music Awards multiplatino e del Premio della critica "Musica & Dischi", è autore delle famose hit Di Notte, Carla e la Credenza, Ti Vorrei, Caramelle, Basta Così, e Per Tutte Le Volte Che…, canzone vincitrice del Festival di Sanremo nel 2010 cantata da Valerio Scanu.

Lunedì 26 agosto alle ore 21:30, si esibirà IL CONCERTO DEI RICORDI, la storia della musica italiana degli anni 60/70/80 interpretata dagli artisti che hanno fatto parte dei Live Tour di Equipe84, Bobby Solo, Mario Tessuto, Rosanna Fratello, New Trolls e molti altri!

I matinée bandistici saranno eseguiti in prima battuta dalla Banda di Sant'Apollinare Chietino, mentre il 26 agosto sarà la volta del Complesso Bandistico Città di Gissi.

Luminarie a cura della ditta “Frentana Luminarie” e fuochi d’artificio della ditta “Pirotecnica Ortonese”.



Il Comitato Feste 2024 è composto da: Rita Giovanna De Luca (Presidente), Andrea Argentini (Vicepresidente), Enrico Ortolano (Segretario), Piero Meo (Cassiere) e dai consiglieri: Andrea Cupido, Marco De Luca, Alberto Di Marco, Guglielmo Gaeta, Andrea Graziani, Simone Notarfranco, Vincenzo Paolucci, Michele Piromalli, Angela Santoni, Manuel Scarinci, Alessandro Vedilei e Gabriele Vedilei.





Il Comitato Feste Caldari, nella persona del Presidente Rita Giovanna De Luca, con affetto ringrazia la Parrocchia “San Zefferino P.M.” di Caldari, i sacerdoti della Parrocchia, Padre Bertino e Padre Enrico, il Coro Parrocchia San Zefferino, S.E. R. Mons. Emidio Cipollone, la ditta Piacampo di Villa Romagnoli – Mozzagrogna (Ch) per la realizzazione del carrello porta santo, l’intera comunità, le attività del territorio, gli sponsor, i fornitori, il Comune di Ortona, la Provincia di Chieti, la Prefettura di Chieti, la Polizia Locale Comunale - Città di Ortona (Ch), le Forze dell’Ordine e tutti gli addetti ai lavori che hanno contribuito alla realizzazione e riuscita delle Festività Patronali.





Questo il programma completo delle festività, dal calendario delle manifestazioni estive “Caldari è Un’Altra Cosa 2024”:





DOMENICA 25 AGOSTO 2024

ore 8.00 - Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro della " Banda di Sant'Apollinare Chietino" per le vie cittadine

ore 8.30 / 11.00 - Santissime Messe

ore 12.00 - Matinée bandistico della " Banda di Sant'Apollinare Chietino "

ore 17.00 - Dono in onore di San Zefirino P.M. e San Rocco

ore 18.00 - Messa solenne in onore di SAN ROCCO

ore 19.00 - Processione in onore di San Rocco con fuochi pirotecnici

ore 21:30 - Concerto Musicale in Piazza della Chiesa di PIERDAVIDE CARONE – Ingresso Gratuito





LUNEDI’ 26 AGOSTO 2024

ore 8.00 - Giro del Complesso Bandistico Città di Gissi per le vie cittadine

ore 8.30 / 11.00 - Santissime Messe

ore 12.00 - Matinée bandistico del Complesso Bandistico Città di Gissi

ore 18.00 - Messa solenne in onore di San Zefirino P.M., celebrata da S.E. R. Mons. Emidio Cipollone - Arcivescovo di Lanciano - Ortona

ore 19.00 - Processione in onore di San Zefirino P.M. con fuochi pirotecnici

ore 21.30 - Spettacolo musicale in Piazza della Chiesa della band “IL CONCERTO DEI RICORDI” – Ingresso Gratuito

ore 24.00 - Chiusura delle Festività con i fuochi pirotecnici, a cura della PIROTECNICA ORTONESE

