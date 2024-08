Appuntamento in terrazza giovedì con il Duo Albamò e martedì gran finale con gli allievi del Mattioli di Vasto

Penultimo appuntamento, giovedì 22 agosto, alle ore 21, con la rassegna in Terrazza che tanto successo di pubblico ha riscosso quest’estate. Ospiti, nella cornice della suggestiva terrazza oriente, il Duo Albamó composto da Monja Marrone (voce, tastiere, chitarra) e Alberta Cipriani (voce e percussioni).

La formazione condurrà gli spettatori in un viaggio musicale tra le radici della nostra terra, l'Abruzzo, e i suoni provenienti da tutto il mondo. Albamó riscopre il patrimonio storico musicale abruzzese, intrecciando sapientemente brani del repertorio arcaico orale, come "All'orte" e "Tutte le fundanelle", con composizioni "colte" d'autore come "Vola vola vola" e "L'acquabbèlle". Attraverso riarrangiamenti che spaziano dal jazz al pop, il Duo Albamó contamina il patrimonio abruzzese con altri repertori popolari tradizionali, dalle villanelle napoletane ai canti Yiddish degli Shtetl dell'Europa dell'est, per offrire una reinterpretazione moderna e sorprendente delle nostre melodie e ritmiche. Un'occasione imperdibile per vivere la musica popolare in una veste nuova e contemporanea, tra armonie senza tempo e sonorità che parlano direttamente al cuore.

L’appuntamento conclusivo è previsto, invece, per martedì 27 agosto, sempre alle 21 , con la “Serata di fine estate” in collaborazione con il Rotary club. Di scena gli allievi del liceo musicale di Vasto “R. Mattioli”.

Nella serata di giovedì 22 luglio sarà possibile degustare l’aperitivo in terrazza prima dello spettacolo, è necessaria la prenotazione.

Prenotazioni al botteghino del Teatro Tosti o al numero 085 421 2125 o mandando un messaggio su WhatsApp al 334 154 3833.