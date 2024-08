Apertura del parcheggio multipiano Ciavocco

Sono stati completati i lavori per la ristrutturazione del parcheggio multipiano Ciavocco,in via Gabriele D’Annunzio, da parte della Società COGAS Mobilità srl, affidataria del contratto di concessione per la ristrutturazione e gestione del citato parcheggio coperto e per la gestione della sosta nell’intero territorio comunale.

L’intervento ha consentito di recuperare l’intera struttura pubblica abbandonata da anni, ripristinando a tutti i livelli le parti murarie e gli impianti.

( foto da p.f. Cogas Mobilità )

Il parcheggio è costituito da quattro livelli interrati, di cui i tre a livello inferiore destinati a parcheggio pubblico a pagamento, per un totale di 271 posti auto e 17 box auto. La struttura è servita da due vani scala di collegamento fra i vari livelli interrati fino al piano terra, completi di ascensori e servizi igienici pubblici, oltre che da un ufficio URP ubicato al primo livello interrato.



L’accesso al parcheggio pubblico è regolato da apposita sbarra automatizzata ubicata in Via Gabriele D’Annunzio e ad ogni piano è presente un semaforo che indica la disponibilità o meno di posti auto.

A garanzia della sicurezza degli utenti del parcheggio pubblico, la struttura è interamente videosorvegliata.



Nei prossimi giorni la ditta concessionaria procederà alla chiusura dell’area al piano terra per eseguire i lavori di ripristino del manto stradale, per la successiva apertura al pubblico anche di questo livello.



Le tariffe del parcheggio multipiano Ciavocco sono le seguenti:

Prima Ora € 1,50

Ore Successive € 0,50

Dalle 07,00 Alle 12,30 € 2,50

Dalle 07,00 Alle 20,00 € 3,50

Dalle 20,00 Alle 07,00 € 3,00



L’apertura di questa importante infrastruttura pubblica consentirà di decongestionare il traffico in centro urbano, offrendo un elevato numero di parcheggi aggiuntivi. Il contratto con la ditta concessionaria, prevede, inoltre, un ulteriore intervento in corso di attuazione per la creazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Corso Matteotti con la contestuale pedonalizzazione di Piazza San Tommaso.

(clicca sulla foto per leggere la carta dei servizi )

da c.s. Comune di Ortona