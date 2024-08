Ortona "Vive la Moda"

Confcommercio, Confesercenti, Ascom Abruzzo presentano la Prima edizione di “Vivere la moda”

La città di Ortona definita dal Vate : “una terrazza sul mare” si è da sempre distinta per l’eleganza accompagnata dal buon gusto!

La nascita della moda Made in Italy, oggi presente in tutto il mondo, è da imputare alla nostra cittadina in quanto ha dato i natali al Maestro Domenico Caraceni, Ortonese doc, che negli anni 20 trasferendosi a Roma con la sua sartoria si è guadagnato il titolo di padre della moda italiana.

Pioniere nel suo campo, per primo intravide la necessità di studiare e realizzare forme e tagli che mettessero a proprio agio chi le indossava. Tra i tanti Gianni Agnelli, Totò, Montezemolo, ed ancora presidenti della Repubblica, emiri arabi, principi, attori e cantanti.

Oggi come allora Ortona ri-“Vive la Moda” grazie ai professionisti locali del fashion che offrono ai cittadini ed ai turisti una serie di mini sfilate e modelli manichino.

La serata si concluderà, dopo aver gustato gli aperitivi speciali dei bar del corso, con la cover dei Depece Mode da Gelatiamo e la notte in rosa presso lo Yacht .

