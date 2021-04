Cari concittadini sabato 27 marzo, in qualità di medico sono stato invitato dal Presidente di Micoperi Ing. Silvio Bartolotti e dal suo collaboratore Alessandro Di Blasio, a visitare in Cda Sant'Elena la sede che , in modo assolutamente gratuito, verrà messa a disposizione come Punto Vaccinazione anticovid in Ortona. La struttura già utilizzata per gli screening con tamponi rapidi, permetterebbe di avere quattro postazioni mediche invece delle due attuali presso l'Ospedale, un ampio parcheggio, un facile accesso in particolare per anziani e disabili. In questa sede si aumenterebbe il numero di vaccinazioni giornaliere dalle attuali 200 a 400 e dovrà essere prevista la presenza del 118.

Ringrazio i Medici di Famiglia di Ortona che, hanno dato la disponibilità a vaccinare. Ringrazio i medici, gli infermieri ,i volontari e tutti coloro che da diversi giorni si stanno adoperando per far funzionare al meglio il Punto di vaccinazione in Ospedale.

Auspico che questa sede venga attivata al più presto.

"GRAZIE MICOPERI PER QUELLO CHE HAI DATO, CHE DAI E CHE DARAI AD ORTONA"

"SERENA PASQUA ORTONA MIA"