Dai lettori: quale futuro per le frazioni di Ortona?

QUALE FUTURO PER LE FRAZIONI DI ORTONA? Sicurezza stradale e manutenzione delle strade.

Le condizioni delle strade all'interno del Comune di Ortona non sono certo delle migliori, sia in centro ma soprattutto nelle frazioni, in cui i cittadini da sempre si lamentano.

Così nelle frazioni a nord di Ortona, in particolare Lazzaretto e Savini, dove i marciapiedi sono inesistenti e, dove già esistono, come a Contrada Savini nei pressi dell'Hotel Verna, sono ricoperti dalle erbacce oppure si stanno sgretolando a causa dell'incuria (v. foto), come constatato personalmente dall'Avv. Domenico Barbone Paolini, chiamato dai residenti della Contrada per verificare lo stato delle strade e dei marciapiedi.



Anche in Contrada Foro, sottolinea l'Avv. Barbone Paolini anch'esso lì residente, i marciapiedi, seppur esistenti, sono stati rovinati dall'installazione del metanodotto in cui la traccia scavata per il posizionamento dei tubi è stata a malapena ricoperta con una colata di cemento e mai più completata o rifinita.

Sempre in Contrada Foro, sulla Via Nazionale SS16 il Comune di Ortona, forse in più di trent'anni, ancora non è riuscito a sistemare l'avallamento sul bordo della carreggiata dove, se per caso ci si ferma con la macchina per rispondere al telefono, si sbatte il parafanghi con tutta la coppa dell'olio (v. foto), come risultante dai frammenti di plastica dei parafanghi continuamente lasciati sul bordo della strada.



Stessa condizione, se non peggio, le strade nelle altre contrade di Ortona come San Tommaso, San Nicola, San Giuliano, Arielli, Feudo, Riccio (solo per citarne alcune) dai cui residenti è stato contattato l'Avv. Domenico Barbone Paolini per sollecitare chi di dovere per porre rimedio a queste criticità sulla viabilità pubblica che esistono da anni e che non hanno mai trovato soluzione nelle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite.

Vero è che la competenza per la manutenzione ed il rifacimento delle strade appartiene alla Provincia o all'ANAS, ma è anche vero che non è competenza del singolo cittadino di richiedere che vengano effettuati questi lavori ma spetta, invece, ai consiglieri comunali attivi sul territorio che devono far pressione al Comune affinché si coordini con l'ANAS o la Provincia per eseguire celermente questi lavori pubblici.

Sempre sulla Statale SS 16 un problema da sempre esistente è quello della sicurezza stradale, in particolar modo in Contrada Foro, Contrada Ghiomera fino ad arrivare in Viale Europa (rettilineo del Riccio da Vanni's Bar a Cristo Re), in cui spesso accadono incidenti (soprattutto in estate a volte anche molto gravi) come accaduto di recente al Riccio, dove è stato investito un signore (v. foto) e poi in Contrada Foro in cui tre giorni fa si è verificato un incidente tra una autovettura ed una moto (v. foto).

Troppo spesso queste contrade, purtroppo, vedono degli incidenti, a volte molto gravi, dove la causa è quasi sempre costituita dall'alta velocità.

Un efficace deterrente per ridurre la velocità, propone l'Avv. Barbone Paolini, potrebbe essere una postazione fissa h24 di autovelox che però, come già sanno altri comuni, servono solo per fare cassa ma non prevengono incidenti.



Certamente una presenza più costante di posti di controllo potrebbe dissuadere dal correre troppo però, conclude l'Avv. Barbone Paolini, la soluzione ottimale, che tutti gli abitanti di quelle frazioni attendono da tantissimo tempo, è rappresentata dal completamento della rete stradale che congiunge l'asse attrezzato (che adesso termina al Foro di Francavilla) alla variante di Ortona, che libererebbe una volta per tutte questi centri abitati dal traffico intenso e dai mezzi pesanti che la percorrono giorno e notte, diminuendo di molto il rischio degli incidenti.



Firmato Avv. Domenico Barbone Paolini