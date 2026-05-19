Ambiente e patrimonio culturale, tavola rotonda a Lanciano per le storiche tappe di Italia Nostra e Rivista Abruzzese

Nell’ambito del Mese della Cultura, col patrocinio del Comune di Lanciano, di Italia Nostra e della Rivista Abruzzese, si terrà mercoledì 20 maggio, alle ore 17.00, nella Sala Benito Lanci della Casa di Conversazione, una tavola rotonda dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Abruzzo e alla valorizzazione della memoria storica locale.

L'incontro accenderà i riflettori sulle azioni concrete e sulle prospettive culturali promosse dalla Rivista Abruzzese e dalla Sezione di Italia Nostra di Lanciano.

L'evento vede la collaborazione scientifica e istituzionale di UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e dell'Università di Chieti-Pescara come Terza Missione.

L'apertura dei lavori sarà affidata ai rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni coinvolte: Filippo Paolini – Sindaco di Lanciano, Danilo Ranieri – Assessore comunale, Giuseppe De Pasqua – Presidente Pro-Loco Lanciano, Pierluigi Vinciguerra – Presidente regionale Italia Nostra Abruzzo, Enrico Giancristofaro – Presidente Italia Nostra Lanciano

La prima parte dell’incontro discuterà su Patrimonio, territorio, ambiente: verso i 60 anni della sezione di Italia Nostra a Lanciano, con interventi di Pierluigi Vinciguerra, Giorgio Di Giorgio e Delizia Del Bello, i quali ripercorreranno i decenni di attivismo a tutela del paesaggio. Durante la sessione verrà presentata la proposta ufficiale di intitolare la sezione di Lanciano proprio a Giorgio Di Giorgio e ad Emiliano Giancristofaro, che nel 1967 furono i fondatori della Sezione lancianese di Italia Nostra.

La seconda parte dell’incontro discuterà sui 140 anni della Rivista Abruzzese e sul suo ruolo culturale nella regione. La prestigiosa rivista scientifica nacque nel 1886 a Teramo e venne sospesa nel 1919; nel 1948 riprese a pubblicare i suoi preziosi fascicoli a Chieti per iniziativa dello storico e bibliotecario Francesco Verlengia. Dal 1963, per volontà di Emiliano Giancristofaro, quella che è la rivista più antica d’Abruzzo, tra le più antiche d’Italia, ha sede a Lanciano. Interverranno: Lia Giancristofaro, Maria Rosaria La Morgia, Esmeralda Pagano. Gianna Di Donato. Arricchiranno l'incontro le immagini storiche e l'anteprima del trailer del filmato dell’Altritalia dal titolo “L’Abruzzo in un’antica Rivista”.