Nuovo Info Point nel Campus universitario di Chieti

Aprirà martedì 19 maggio, alle ore 13.00, con una breve cerimonia inaugurale, il nuovo Info Point realizzato all’ingresso di via Pescara del Campus di Chieti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”.

Il nuovo Info Point sarà interamente dedicato all’accoglienza e al supporto di studenti e visitatori nonché all’orientamento delle future matricole.

La struttura, posta all'ingresso della “d’Annunzio”, è stata pensata e realizzata per essere un punto di riferimento per studenti, famiglie e visitatori del Campus, offrendo informazioni utili per orientarsi all’interno della struttura universitaria.

Il suo obiettivo operativo è da un lato quello di facilitare l’accesso all’offerta formativa, ai servizi universitari e alle principali attività del Campus e, dall’altro, quello di garantire un immediato e facile supporto a chi deve raggiungere le diverse strutture presenti nelle varie aree del polo universitario di Chieti.

Attraverso un servizio di front office, il personale qualificato fornirà, anche in lingua inglese, indicazioni anche ai futuri studenti della “d’Annunzio” provenienti da altre nazioni ed alle loro famiglie sui corsi di studio, sui servizi disponibili e sugli spazi universitari.

Una posizione ideale, la presenza di personale dedicato, la facile accessibilità di una struttura orientata all’ascolto, all’informazione e all’assistenza, fanno del nuovo Info Point della “d’Annunzio” un servizio che contribuisce a rendere il Campus di Chieti uno spazio sempre più accogliente e vivibile