Cesare de Lollis, appuntamento a Casalincontrada nel 98Â° anniversario della scomparsa

In occasione del 98Â° anniversario della scomparsa di Cesare de Lollis, il Centro Culturale Cesare de Lollis APS promuove un appuntamento che inaugura il percorso di avvicinamento alle celebrazioni del centenario.

Lâ€™evento si terrÃ sabato 25 aprile alle ore 16:30, presso Villa de Lollis a Casalincontrada.

Lâ€™iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Casalincontrada, avrÃ una prima parte commemorativa con la proiezione del documentario sullâ€™illustre letterato e gli interventi del Sindaco Vincenzo Mammarella, della Presidente CdL APS Debora Longini e del Prof. Angelo De Lollis.

Momento centrale dellâ€™iniziativa sarÃ la presentazione pubblica dei nuovi lasciti della famiglia De Lollis. e saranno presenti per lâ€™occasione il Dott. Ottavio de Lollis, la Dott.ssa Maria Grazia de Lollis e la Prof.ssa Donatella Artese de Lollis.

Il lora lascito rappresenta per il centro un patrimonio di rilevante valore storico che andrÃ ad arricchire la mostra permanente, rafforzandone ulteriormente il ruolo di presidio culturale per il territorio. Un riconoscimento, questo, consolidato anche dalla recente partecipazione di Villa De Lollis alle Giornate Internazionali delle Case Museo della memoria.

Lâ€™incontro proseguirÃ con un approfondimento dedicato a una dimensione meno nota della figura di De Lollis, quella di ambientalista e naturalista ante litteram.

SeguirÃ lâ€™intervento di Marco Liberatore, della Stazione Ornitologica Abruzzese, dedicato alla biodiversitÃ dellâ€™area del giardino di villa De Lollis dal secolo scorso ad oggi.

Lâ€™evento presentato da Denise De Luca sarÃ arricchito dagli interventi musicali di Giada Di Febo al pianoforte e Matteo Melena al clarinetto.

La manifestazione si concluderÃ con la messa a dimora di un albero commemorativo nel giardino della villa, donato dalla prof.ssa Donatella Artese de Lollis.

Lâ€™iniziativa, coordinata dal Direttivo del Centro Culturale, intende coinvolgere la comunitÃ locale e lâ€™intero territorio regionale nel segno della memoria e della valorizzazione del patrimonio culturale.